Alejandro Pascual (32 años, de Plasencia) lleva estudiando la evolución del covid-19 desde los primeros casos. Desde su puesto de trabajo en el hospital de La Paz de Madrid analiza cuál es la situación real de la pandemia y cómo va a evolucionar el virus.

Extremadura está ya casi en el 70% de población mayor de 16 años vacunada. Era una cifra muy esperada porque ya se puede hablar de inmunidad de grupo. Pero, ¿y ahora qué?

El concepto de inmunidad de rebaño basado solo en el porcentaje es un poco difícil porque aunque se esté en el 70%, hay que tener en cuenta que ahora hay muchas infecciones en gente joven, donde la tasa de vacunación es mucho menor y se están dando casos graves; y además están las distintas variantes.

¿Entonces es necesario un porcentaje más alto?

Sí, pero también habría que empezar a ver porcentajes por grupos de edad. Porque no nos valdría estar por ejemplo al 80% de vacunación si hay un gran porcentaje de entre 20 y 35 años no vacunado, porque siguen siendo un vector de contagio.

La variante delta influye igualmente, ¿no?

Hay que tener algo muy claro: cuantas más oportunidades se le den al virus de pasar de humano a humano, más oportunidades le estamos dando para que vuelva a cambiar y surja otra variante.

Es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no?

Ahora se unen varios factores: la incidencia está sobre todo en la población joven, estamos en verano que es cuando la población joven más se mueve, entre las vacaciones, los viajes, las fiestas..., y que está bajando el porcentaje de gente joven que se está vacunando.

¿Por qué menos gente joven acude a la vacunación?

Realmente no sabemos si es que ahora en verano se están moviendo más y están menos asequibles para vacunarse. Tengo conocidos de mi edad (32 años) que me están comentando: ‘Pues me han avisado ahora mismo de que me van a vacunar pero estoy fuera, entonces estoy preguntando si me puedo vacunar fuera, o si no ya lo dejaré para cuando vuelva’. Entonces no sé si es el principal factor.

¿Cómo cree que va a evolucionar la pandemia a partir de ahora?

Va a depender de cómo se vaya a comportar la gente, de que siga siendo responsable y de que tengamos el concepto de que esto no se ha acabado.

¿Hay que endurecer las normas?

Es algo que estamos hablando mucho el comité. No sé si hay que volver a cerrar el ocio nocturno porque vemos que hay poca responsabilidad.