«Voy a poner un ejemplo. Viene un circo a tu pueblo, vas a verlo y si no te ríes con el payaso, el payaso se enfada contigo, ¿no? Porque tú no te estás riendo de él, sino con él. Pues con los bomberos toreros es lo mismo», así se expresaba ayer el alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego Borrego (PP). Y añadía: «Yo no voy a suspender nada porque tengo la autorización de la Junta de Extremadura --que lo cataloga como espectáculo cómico taurino-- y además a mí nadie del Gobierno me ha dicho nada, no me ha llegado ningún comunicado, me he enterado por los medios de comunicación».

La polémica está servida. En esta localidad pacense está previsto que se celebre hoy viernes, a partir de las 21.00 horas, el espectáculo conocido tradicionalmente como el ‘bombero torero’ a cargo de la compañía Diversiones en el ruedo. Forma parte del programa de festejos organizado por el propio consistorio. Pero el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pidió ayer públicamente la cancelación del mismo al considerar que «se vulneran los derechos de las personas con discapacidad». Asimismo, condenó «cualquier tipo de evento cómico taurino, representados mayoritariamente por personas con displasias óseas (enanismo)».

En esta misma línea, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, tildó de «preocupante» que, especialmente, a este tipo de espectáculos asistan menores y recalcó que «la libertad debe ir acompañada de justicia social». Y criticó que «este tipo de shows se contraten desde la administración pública, sobre todo desde los ayuntamientos con motivo de ferias y fiestas mayores».

Reacciones

A las declaraciones del Gobierno contestaron directamente los protagonistas del espectáculo, que emitieron un comunicado pidiendo «respeto hacia su trabajo».

Expresaron que no entienden por qué se ataca su forma de ganarse la vida. Además, lanzaron: «Salen en nuestra supuesta defensa cuando nadie lo ha pedido». También se lamentaron de que quizá se vea en su condición física «un blanco fácil» e, igualmente, plantearon que las declaraciones del ministerio fueran un ataque a la vertiente taurina que tiene el espectáculo.

Lo cierto es que no es la primera vez que los integrantes de Diversiones en el ruedo entran en conflicto con el actual Gobierno a cuenta de su show catalogado como ‘cómico taurino’.

Si no hay novedades, esta noche se celebrará la polémica actividad en Zahínos. El alcalde de la localidad insistía ayer en que contaba con el permiso de la Junta de Extremadura, que no se ha manifestado al respecto.

«Yo recuerdo esta función de cuando era pequeño, y desde que soy alcalde han venido ya dos veces. Así que yo sigo hacia adelante. A mí hay otras cosas no me gustan y me las como con patatas», sentenció el primer edil.