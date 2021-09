El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, manda un mensaje de «responsabilidad» a la ciudadanía ante el primer fin de semana con nivel 1 de alerta sanitaria en la región. Así se expresó ayer el consejero antes de un acto en Badajoz, donde aseguró que espera llegar cuanto antes a ese gran objetivo donde las medidas restrictivas, en cuestiones de aforo u horario, sean las menos posibles, como reclaman los sectores y la patronal.

Para Vergeles, que se disminuyan las restricciones es porque «se hacen las cosas bien» y depende de las personas, de que se lo tomen en serio y de que continúe el pensamiento de que el virus aún está. Asimismo, subrayó que las vacunas han servido de mucho pero que hay que suplementarlas con unas «dosis de responsabilidad». «Cumplamos bien las normas y estoy seguro de que si se hace, y con la ayuda de la revisión del semáforo covid, se llegará a vivir lo más normal posible, con las menos restricciones posibles», agregó. Sin embargo, aboga por continuar con el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal o el lavado de manos, así como evitar situaciones donde haya muchas aglomeraciones.

Preguntado por el hecho de que Francia permita que los alumnos de Primaria no tengan que llevar la mascarilla en zonas de baja incidencia, el consejero aseveró que no le parece adecuado porque están en interior y tiene que haber muy buenos sistemas de ventilación para que no se produzcan los contagios. Además, aseguró que es una población que no está vacunada y que, aunque es un grupo de edad que sufre menos consecuencias graves de infectarse, están en contacto con otros sectores de la población y pueden transmitir el virus involuntariamente.