Extremadura ha sumado en las últimas 24 horas 31 positivos por coronavirus y tres nuevos brotes, según recoge el portal Salud Extremadura, en el que no se informa, no obstante, del número de hospitalizados y si ha habido o no fallecidos, ya que la Junta ya anunció ayer que no actualizará los datos hasta el próximo jueves.

Según estos datos, Almendralejo, con 7 positivos, y Calamonte, con 4, y Villafranca de los Barros, con 3, son los municipios con más contagios en estas últimas horas.

En cuanto a los nuevos brotes se notifican en Talavera la Real, Campanario y Aldeanueva del Camino, y se cierran dos en Badajoz.