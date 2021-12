La comunidad autónoma de Extremadura no cambiará en esta jornada de nivel de riesgo por la covid-19 y se mantendrá en el 2, a tenor principalmente de sus cifras actuales de ingresados, y además "de momento" no está previsto adoptar en la misma medidas más allá de las recomendaciones que ya se vienen realizando.

De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, quien ha señalado que en la actualidad el índice de hospitalización por la covid en agudos la comunidad extremeña se sitúa en nivel 1, bajo (por debajo del 5 por ciento en ocupación de camas hospitalarias), y en UCI en niveles de circulación controlada, por debajo o alrededor del 2 por ciento en ocupación de camas UCI por el coronavirus.

Asimismo, en cuanto a la posible implantación del Pasaporte Covid en Extremadura, Vergeles ha dicho que no cree que antes de fin de año se vaya a adoptar ninguna decisión al respecto.

En este sentido, ha reiterado --como ya ha venido indicando en los últimos días-- que la Junta esperará hasta que se alcance el 80 por ciento de la vacunación de recuerdo entre los mayores de 60 años para elaborar entonces un informe por parte de Salud Pública y someterlo a la consideración del Consejo de Gobierno de la Junta, para finalmente remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de la región.

"Vamos a ir viendo cómo nos vamos comportando en estos días pero yo no creo que antes de fin de año vayamos a tomar ninguna decisión con respecto a este tema" de la implantación del Pasaporte Covid-19 en Extremadura, ha espetado a preguntas de los medios este lunes en Mérida en una rueda de prensa sobre una campaña en Enfermería.

Protocolo de cuarentena

Por otra parte, en cuanto a los protocolos de cuarentenas por la covid, el consejero ha indicado que la comunidad está evaluando hasta qué niveles de rastreo puede llegar, teniendo en cuenta que las cifras de positivos son "muy abultadas" en todo el país y que hay regiones que "ya no pueden seguir el rastreo".

En todo caso, ha recalcado que el Servicio Extremeño de Salud pondrá "toda la carne en el asador" para seguir poniéndose en contacto con las decenas de miles de contactos por Covid que hay en la región, dando prioridad a las personas más vulnerables, e intensificando la labor del Ejército y de los equipos de rastreo.

Asimismo, a aquellas personas que consideren que son contactos estrechos de un positivo de covid, Vergeles les ha recomendado que tengan "mucha prudencia" y que utilicen en "sentido común", solicitando una cita para hacerse una prueba pasados unos días (3-4 días) y, mientras tanto, intentar quedarse en casa "en la medida de lo posible con los menos contactos posibles".

Al mismo tiempo, Vergeles ha destacado que "afortunadamente los casos que se están dando son leves y un porcentaje pequeño llegan a ser graves", de tal modo que las cifras de ingresados no permiten "afortunadamente" subir el nivel de riesgo en la comunidad.

Ha subrayado la importancia de dirigir los rastreos principalmente entre las personas más vulnerables, así como de seguir potenciando los cribados, y ha incidido una estrategia esta última que --según ha dicho-- "ha descargado bastante" la labor de la Atención Primaria.

La campaña de vacunación "va bien"

Vergeles ha afirmado que la campaña de vacunación contra la covid-19 en Extremadura "va muy bien" --con 940.000 vacunados a día de hoy en la región con alguna de las dosis--, y ha destacado también en concreto que en los colegios aquélla está siendo "muy satisfactoria" y se ha conseguido el objetivo marcado.

"Hemos conseguido el objetivo y parece que nos ha ido con la estrategia de la vacunación en los colegios", ha espetado Vergeles, quien ha mostrado su "satisfacción" por la evolución de la campaña de vacunación en la comunidad, y ha añadido también que se modificarán "las cosas que haya que modificar" para adaptarse a la vacunación de los siguientes grupos, "pero en principio va bien la cosa".

Así, en la actualidad se están "prácticamente en los últimos días" de la vacunación con la tercera dosis de mayores de 60 años en la región; y se están vacunando a personas que en su momento recibieron AstraZeneca "independientemente de la edad"; a la vez que se han vacunado ya a los profesionales sanitarios y sociosanitarios; y "algunas" áreas de salud están comenzando ya con la vacunación del grupo de 50 a 59 años.

"Hoy hace un año que empezó esta aventura de creencia en la ciencia y yo sólo le puedo estar agradecido a la sociedad extremeña en su conjunto", ha reconocido el consejero a preguntas de los medios sobre la pandemia este lunes en una rueda de prensa en Mérida sobre una campaña en materia de Enfermería.

"Todos, cada uno de nosotros en nuestras respectivas responsabilidades hemos tenido parte de la culpa de que esto haya ido tan bien como ha ido en Extremadura", ha subrayado sobre la vacunación Vergeles, quien que ha considerado que "sí que es un logro colectivo y un ejemplo de país y de comunidad autónoma", ha defendido.

Finalmente, el vicepresidente segundo de la Junta ha animado a que la población se vacune porque "las vacunas no se han acabado". "Apelo a aquella persona que pensó que en aquel momento no debía, o no quería o no podía vacunarse lo puede intentar ahora", ha espetado.