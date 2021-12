Serán finalmente diez los locales autorizados para celebrar cotillones de Nochevieja en Extremadura. Así lo ha confirmado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (encargada también de espectáculos públicos), desde donde explican que, atendiendo a las normas sanitarias, no habrá ningún protocolo especial por el covid, más allá de las recomendaciones de guardar la distancia de seguridad con no convivientes si no se porta la mascarilla y el uso de esta cuando no se esté consumiendo. De este modo, se ha dado luz verde a tres cotillones en Badajoz, tres en Cáceres, uno en Mérida, uno en Alburquerque, uno en Montijo y otro más en Casar de Palomera. La lista definitiva quedaría así:

Complejo Alcántara (Badajoz) Salones Murano (Badajoz) Casino de Badajoz Club de Campo (Badajoz) Jardín de los Golfines (Cáceres) Club de tenis Cabezarrubia (Cáceres) Club Social Círculo de la Concordia (Cáceres) Plaza de toros de Mérida (Mérida) Hotel Machaco (Alburquerque) Centinela Turismo Rural Extremadura (Montijo) Bar las Flores (Casar de Palomero)