Patricia Tejada Fernández, una pacense de 26 años, completó sus prácticas curriculares durante seis meses en una consultoría en Bruselas gracias al programa Erasmus prácticas. Fue en 2017, tras estudiar Relaciones Internacionales (también cuenta con un máster de Cooperación Internacional al Desarrollo). «Quería hacer las prácticas de la carrera fuera porque lo consideraba una gran oportunidad laboral y elegí Bélgica porque fue donde más facilidades tuve para contactar y encontrar organizaciones. A día de hoy creo que fue una gran elección».

El proceso de adaptación a la vida en la capital belga «fue sencillo. A pesar del tiempo y la lluvia». «Vivía en un edificio con 13 personas y, aunque parezca un caos, congeniamos muy bien e hicimos una pequeña familia. Conocí a mi compañera de habitación allí y al final terminamos compartiendo piso un año después en Madrid y tenemos una muy buena amistad», recuerda.

El Erasmus es una experiencia que recomienda «a todo el mundo, es una etapa en la que vas a disfrutar mucho, conocer gente de todo el mundo con la que tienes muchas cosas en común y viajar mucho. Pero además, también es un periodo de desarrollo personal en el que tienes que aprender a cuidarte y resolver tus problemas lejos de tu entorno y en otro idioma».

Profesionalmente, esta experiencia le ha hecho posible conocer el sector al que se dedica actualmente y al que quiere vincular su carrera profesional. «Yo estuve trabajando en una consultoría de proyectos europeos en la que pude conocer las oportunidades de financiación que ofrece la Unión Europea y como era el asesoramiento y la gestión de proyectos con autoridades públicas». Tras estas prácticas fue cuando se formó en cooperación y estuvo trabajando en otras organizaciones. «Cuando acabé el máster me volví a Bruselas donde he seguido trabajando en el mundo de la financiación europea», aclara. Lo hace en Finnova informando a los ayuntamientos sobre ella y apoyándoles en la redacción y gestión de proyectos según sus intereses y necesidades. «Además, también redacto y gestiono proyectos financiados por el programa Erasmus. Descubrí todo esto gracias al Erasmus y actualmente me dedico a su gestión».

«Creo que Extremadura debe aprovechar el momento histórico de financiación europea en el que nos encontramos y que nos puede permitir financiar todo tipo de proyectos de innovación, digitalización, turismo, medioambiente, proyectos culturales o de participación ciudadana que permitan a la ciudadanía extremeña tener voz y participar en el desarrollo de la región», defiende, a la vez que hace hincapié en que «tenemos muchísimo potencial dándole valor a las oportunidades turísticas, culturales de la región, pero también aprovechar estos fondos para innovar en agricultura o buscar soluciones a través de la innovación y la cooperación con otros países a problemas como el camalote en el Guadiana», arguye.