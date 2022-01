Casi 18.000 kilómetros separan Cáceres de Nueva Caledonia, una isla del Pacífico, entre Australia y Nueva Zelanda, perteneciente a Francia. Esa es la distancia que han recorrido en un viaje de más de 24 horas Mélina y Eduard, dos jóvenes universitarios procedentes de este lejano territorio francés que van a estudiar los próximos seis meses en la Universidad de Extremadura (UEx). Han llegado a Cáceres esta semana y esperan vivir una experiencia única gracias a la beca Erasmus. «Es una oportunidad para aprender más las lenguas que estudiamos, español e inglés, y para conocer a nuevas personas y España. Tenemos pensado viajar y descubrir vuestra cultura», cuenta Mélina, de 20 años.

Es la primera vez que ambos pisan el país y quieren aprovechar estos meses para empaparse de Extremadura y conocer otros lugares «como Barcelona o Valencia», y otros países como Reino Unido y Portugal. Hablan español, por lo que lo más difícil hasta ahora, cuenta Eduard, es el clima. «En Nueva Caledonia ahora no es invierno como aquí y es un poco difícil este momento», dice.

No ha notado ese cambio su compatriotra francesa Amancine, que procede de una localidad cercana a Nantes. Ella también estudia lenguas extranjeras, inglés y español, y pasará seis meses descubriendo la cultura y la vida española. «Estoy ilusionada», dice.

Mélina, Eduard y Amancine son solo tres de los 141 estudiantes internacionales que ayer pisaron por primera vez la UEx, donde pasarán el último semestre de curso. Y para darles la bienvenida, la universidad organizó un acto de recibimiento en Cáceres y otro en Badajoz: ‘Welcome Day’. En total, contando los alumnos extranjeros que ya llegaron en septiembre, este año estudian en la región más de 330 alumnos internacionales gracias a programas de movilidad como Erasmus y otros americanos, como Study Abroad (propio de la UEx), la mayoría en las facultades de Medicina y Filosofía. «Estamos recuperando poco a poco los números prepandemia», destacó ayer Rocío Yuste, vicerrectora de Estudiantes, en el acto cacereño.

De América precisamente acaba de llegar Cristal Orona, en concreto de Puebla, en México. «Allí estudio ADE y vengo a vivir nuevas experiencias. Me ofrecieron la beca aquí y como no conocía nada de España, me pareció buena idea y vengo a la aventura». Tiene 20 años y dos objetivos claros: «pasar mis materias y hacer muchos amigos de esos que te duran toda la vida». Tampoco conocía Cáceres ni Extremadura Marieme, francesa de la región de Normandía, pero ella sí que eligió el destino. «Me pareció una ciudad pequeña y tranquila y eso es bueno para estudiar y disfrutar», cuenta esta alumna de lengua extranjera de 23 años. Y también es la primera experiencia en España para Emily, Rachel y Adam, estudiantes de Lengua de la ciudad irlandesa de Galway.

La pandemia de covid-19, reconocen, les ha hecho repensar el viaje. «Hemos decidido venir solo este semestre por esperar un poco, pero está todo el mundo igual y esta experiencia hay que vivirla», dice Rosangela, de Bari, en el sur de Italia. Ella ha venido a Cáceres acompañada de tres compañeros italianos estudiantes de lenguas extranjeras: Marco, Monina y Antonella. «Así es un poco más fácil», admite. En su caso, la beca Erasmus solo se la ofrecían en la UEx. «Ha sido casualidad venir aquí, pero estoy muy contenta», valora. «Llegamos el martes, ya hemos podido ver la ciudad y me gusta mucho, es pequeña y tranquila y eso está bien. Ya viajaremos para conocer otros sitios de España y aprovechar esta experiencia única», añade Antonella. Bienvenidos.