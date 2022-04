«Los prostíbulos extremeños se van a llenar de ucranianas»

Ya sabemos que hay proxenetas en la frontera de Polonia, van a la busca y captura de mujeres vulnerables. Tenemos experiencias previas: pasó con el conflicto de Yugoslavia, con Venezuela... Ahora mismo lo que sobra en ese país son precisamente mujeres y, como cualquier otra mercancía, se va a exportar». Es la reflexión que hace Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), sobre cómo va a afectar (o está afectando ya) la guerra en Ucrania en cuanto al negocio de la prostitución. Las organizaciones que desde la región trabajan contra la explotación sexual mandan un mensaje claro: «Los prostíbulos extremeños se van a llenar de mujeres ucranianas». Se basan no solo en situaciones similares previas ya vividas, sino en los propios informes que maneja la ONU sobre el crimen organizado.

«La guerra es la antesala para la red de trata por el flujo migratorio que se produce. En los propios corredores humanitarios ya aparece esta red de trata en forma de voluntarios camuflados. Es el aprovechamiento de las desgracias, de mujeres que están en situación de indefensión total», explican desde la delegación extremeña de Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida). «Ya hemos tenido una reunión de coordinación interna para elaborar un protocolo de actuación porque sabemos lo que va a pasar», añaden. Esta entidad trabaja con unidades móviles en diversos puntos de la región, conoce el terreno de primera mano y ya se prepara para lo que pueda llegar. «Es triste pero sabemos qué va a ocurrir porque en otras comunidades ya lo están viviendo».

¿Acciones?

¿Qué se puede hacer desde Extremadura? «Cruz Roja ya trabaja en este tema para ofrecer atención a quienes llegan hasta aquí. En este sentido, he de decir que me dan mucho miedo esas caravanas de personas que de manera altruista e independiente se marchan a Ucrania para ayudar a refugiados. Entiendo que la intención es buena, pero hay que prestarle mucha atención a esas personas porque principalmente son mujeres que vienen con sus hijos menores sin absolutamente nada», explican en Adhex. Y añaden: «Y por supuesto concienciar de por qué hay que pelear para que no existan mujeres en contexto de prostitución, esto es, explotadas».

Desde Apramp apostillan: «El altruismo se nos agotará, esas mujeres que llegan pueden caer en el olvido y las redes ya están frotándose las manos».