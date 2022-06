Los médicos lamentan el rechazo de derivaciones al especialista

Cansados. Así se muestran los médicos de la Atención Primaria extremeña, que continúan denunciando el rechazo de las derivaciones de pacientes al especialista: «Es una situación que viene de largo y a la que no se le pone remedio», dice Juan José Torres, vocal del Colegio de Médicos de Badajoz. Este organismo subraya la «problemática» existente en torno a la derivación de los pacientes al segundo nivel asistencial mediante el modelo ‘e-consulta’. «Es un sistema basado en una serie de protocolos, que no se han publicitado, y que si el paciente no cumple los requisitos para ser atendido se le rechaza sin avisar a este ni a su médico», explica Torres. «En lugar de ser una herramienta de colaboración es un freno, un filtro para no engrosar las lista de espera», añade.

La 'e-consulta' revisa la valoración del médico de cabecera antes de programar la cita especializada. Solo en 2021 este sistema provocó que los especialistas paralizaran 15.000 derivaciones de Atención Primaria. «No se les llama, vuelven a la consulta a preguntar y no se les ha resuelto el problema. Además se da a entender que el médico de cabecera no ha hecho su trabajo y esto enfrenta al paciente con su doctor», dice Torres. Coincide con él Nacho Araujo, vocal del Colegio de Médicos en Cáceres y médico de familia en Jaraíz de la Vera: «Cada vez hay más rechazos y nos enteramos en su momento gracias a que los médicos empezamos a hablar entre nosotros. Es una burrada. El paciente se queda en el limbo, pierde un tiempo precioso para su tratamiento y encima ni él ni su doctor se enteran», denuncia. Araujo pone un ejemplo: «Si un paciente que tiene sobrepeso necesita ir al especialista yo lo derivo. Pero a lo mejor para empezar ese tratamiento que necesita con el especialista tiene que hacer primero una dieta y entonces es cuando debe ir. Pues su derivación queda rechazada pero no se le notifica», expone. «Hay unas 20 especialidades y cada una tiene una serie de requisitos y protocolos que es imposible que los médicos de atención primaria sepamos y menos en los seis minutos que tenemos para atender a cada paciente», tercia por su parte Torres. Araujo añade que «con unos 70 pacientes al día no da tiempo a mirar uno por uno». Por eso este último reclama al menos un sistema de notificaciones que comunique al profesional y al paciente ese rechazo, porque de lo contrario desconocen «en qué punto estamos». «La derivación no es un acto caprichoso. El programa 'e-consulta' usurpa el derecho del ciudadano a una valoración clínica por parte del médico hospitalario cuando el médico de Atención Primaria considera que el problema de salud supera sus competencias profesionales», señalaba ayer el Colegio de Médicos en un comunicado. Desde la Junta por su parte, a petición de este periódico, se han remitido a la comparecencia que el próximo lunes dará el director general de Asistencia Sanitaria del SES en la Asamblea de Extremadura sobre la 'e-consulta'.