La maquinaria para los comicios de 2023 ya está en marcha. El presidente del Gobierno regional y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado este viernes que está "a disposición de lo que el partido quiera" para volver a presentarse como candidato a dirigir la Junta de Extremadura. "Si estima que yo pueda ser la cabeza visible que encabece las listas en las próximas elecciones, estaré cuando se me diga en disposición de hacerlo", ha resaltado.

Así se ha pronunciado Vara en una rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión ejecutiva regional en la sede del partido en Mérida. Esta tarde, a las 17.00 horas, se reunirá el comité regional. "Aprendí de Juan Carlos Rodríguez Ibarra una cultura, que es la de que uno no se propone, por tanto yo no me propongo, simplemente me dispongo", ha subrayado. "Si el partido quiere pondré lo mejor de mi mismo, que es lo que he hecho a lo largo de todos estos años".

En su intervención, el líder de los socialistas extremeños ha destacado que para él "no hay cosa más sagrada que encabezar una papeleta con una siglas y con una lista de nombres, y que esa sea la esperanza de muchísima gente de que su vida va a ser un poquito mejor". Si su formación le da el visto bueno, se presentará a la reelección "con la misma aptitud que he tenido siempre, pero ahora con mucho más conocimiento y experiencia acumulada de vivencias y de momentos difíciles".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que mantendrá "la actitud de siempre, la de entrega y servicio, porque no entiendo la vida y la política de otra manera que no así". "Esta ha sido una legislatura donde he aprendido mucho, porque nos hemos enfrentado con gigantes en forma de pequeños microorganismos a los que era muy difícil doblarles la mano", ha reconocido.