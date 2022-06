La línea de altas prestaciones Plasencia-Badajoz, que entrará en servicio comercial el próximo 19 de julio, no tiene parada en Plasencia para no retrasar en 33 minutos el tiempo de viaje. Así lo ha argumentado este domingo Renfe, tras la polémica generada por el hecho de que el tren Alvia S-730 vaya a efectuar parada en Monfragüe y no en la capital del Jerte, de cuya estación se inició el viaje de prueba el pasado jueves.

El tren rápido que llega lento Renfe ha señalado que "el diseño de la línea aconsejó que los trenes de Larga Distancia (Alvia e Intercity) no paren en Plasencia, ya que es una estación que en el argot ferroviario se define como 'terminal no pasante'". Si tuviesen que parar en Plasencia, las circulaciones "tendrían que llegar hasta allí y volver a retroceder para continuar, lo que incrementaría el tiempo de viaje total en 33 minutos, con el consiguiente perjuicio para los viajeros de Cáceres, Mérida y Badajoz (que concentran el grueso de la demanda en Extremadura)". Para argumentar esta decisión, Renfe ha indicado a su vez que de los 529.023 viajeros que utilizaron el tren el pasado año en Extremadura, 47.247 procedían de Plasencia. "Llevar los trenes de Larga Distancia a Plasencia penalizaría a la mayor parte de los viajeros de tren de la comunidad autónoma", ha reiterado. Por ello, se ha optado por aumentar las circulaciones de Media Distancia en Plasencia, además de acordarse con la Junta un enlace por autobús gratuito entre Plasencia y Monfragüe-Plasencia. "El diseño de la línea ha aconsejado que Plasencia concentre toda su actividad ferroviaria en los trenes de Media Distancia y Regionales, con un aumento de la oferta hacia Sevilla, el resto de ciudades extremeñas y Madrid", ha insistido este organismo. Con la nueva oferta global, Plasencia experimenta "un importante cambio, tanto en número de servicios ferroviarios como por ahorro de tiempos de viaje", así como los enlaces con Monfragüe-Plasencia. Además, la nueva configuración de servicios permitirá "recuperar el servicio vespertino Plasencia-Sevilla, suspendido desde 2012". La oferta de servicios de Renfe, que gravita en torno a la nueva línea, se configura adicionalmente a través de una malla de servicios que se convierten en enlaces desde las ciudades de origen hasta las estaciones de la nueva línea. De esta forma, se crean nuevos enlaces desde Valencia de Alcántara, Aljucén, Montijo, Guadiana, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Zafra, Llerena, Cabeza del Buey o Villanueva-Don Benito, con las estaciones de Cáceres, Mérida y Badajoz.