Un proyecto de electrolineras sostenibles a través de la energía solar ha sido el ganador del 'Programa de Emprendimiento Universitario' del Consejo Social de la Universidad de Extremadura (UEx), en el que han participado una treintena de alumnos.

Según un comunicado de la UEx, 'OneStop_Recharge' se basa en la prestación “de una experiencia satisfactoria a los usuarios del vehículo eléctrico gracias a la puesta a disposición de un servicio de recarga rápida y de calidad mediante el uso de energía solar”.

La idea del joven Alberto Pereira, natural de Puebla de la Reina y estudiante de Administración y Dirección de Empresas de la UEx, ganadora de este certamen, le permitirá asistir al evento 'Four Years From Now' enmarcado dentro del Mobile World Congress (Barcelona) de 2023.

Ayer tuvo lugar el evento, enmarcado dentro de este programa, donde los tres proyectos finalistas defendieron sus distintas iniciativas ante un jurado de expertos.

La “Jornada Final” de la iniciativa estuvo presidida por el rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, acompañado por el presidente del Consejo Social de la UEx, Antonio Huertas, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, o el consejero extremeño de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, entre otros.

Antonio Hidalgo destacó el papel que tiene la Universidad a la hora de contribuir al emprendimiento “contando además con la experiencia real de aquellas personas que día a día se desenvuelven en el mundo de la empresa”.

Por su parte, Antonio Huertas valoró la importancia del emprendimiento como eje fundamental de la alianza conocida como “Extremadura es futuro”, para expresar que “todos los participantes, especialmente los finalistas, han demostrado que la comunidad tiene talento de sobra para emprender”.

El “Programa de Emprendimiento Universitario” fue impulsado el pasado enero por la Cámara de Comercio de España en colaboración con la Universidad de Extremadura, las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad Sociedad.

Al acto ha asistido la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, que ha dicho que “supone todo un logro" para Extremadura tomar la iniciativa académica al más alto nivel frente a las necesidades industriales que se nos van a plantear en pocos meses.

Según la consejera, Extremadura vive un interesante momento de implantación de industrias de última generación y con el programa formativo novedoso que se clausura se da respuesta "a una demanda muy específica, facilitando las capacidades necesarias para el desarrollo de esta nueva industria”.

Extremadura cuenta con las materias primas fundamentales y con la logística, a lo que ha añadido que “la tercera clave está en potenciar la formación para atender toda la demanda de la cadena de valor de almacenamiento que la movilidad eléctrica va a requerir en los próximos años”.

Desde la Junta de Extremadura se está vinculando el futuro económico al desarrollo industrial y energético sostenible y, así, se ha iniciado un camino hacia una Extremadura que crece de manera sostenible con base en una economía verde y eficiente en el uso de los recursos, en el marco de un proceso ineludible de transición ecológica.

Concluía la consejera asegurando que “es el momento de Extremadura” y deseando que los jóvenes puedan desarrollar su talento en beneficio de nuestra región.