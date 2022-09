No todas las especialidades optarán a la estabilización del cuerpo de docentes. En concreto, habrá 32 que no convoquen ninguna plaza en el proceso, la mayoría de Formación Profesional (FP), Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y conservatorios de música y danza. Según ha indicado Educación, solo accederán a este proceso las que tengan una interinidad superior al 8%. Así, no habrá consolidación de interinos en Dibujo Técnico, en Procesos y productos de madera y mueble o en Fotografía y procesos de producción, entre otras especialidades.

No todas las especialidades de maestros podrán optar al proceso de estabilización La consejería modificó este miércoles el programa diseñado para el proceso y decidió primar el sistema de concurso-oposición para la consolidación de interinos. Se ofertarán finalmente 1.141 plazas de todos los cuerpos de docentes. A 819 de ellas solo se podrá acceder por oposición y al resto (322) por concurso de méritos. Habrá además 23 especialidades a las que solo se pueda optar por oposición y otras 40 que solo convoquen un concurso de méritos para acceder al cuerpo de funcionarios. Según el último borrador de la distribución de plazas, 712 se corresponderán a Secundaria y FP, 384 a maestros, 26 a los conservatorios de danza y música y 19 a las escuelas de idiomas. Además, Educación Infantil es la especialidad que más vacantes sacará (143), seguida de Lengua Castellana y Literatura (69), de Matemáticas (62) y de Inglés en Secundaria (58). También Audición y Lenguaje (50), Física y Química (47), Inglés del cuerpo de maestros (46) y Geografía e Historia (40)._ Con 34, Primaria vuelve a ser una de las especialidades de maestros con menos plazas ofertadas también en este proceso, a pesar de que han mostrado ya su malestar porque sus vacantes están siendo ocupadas por otras especialidades, lo que lleva a que en la suya cada vez se convoquen menos. Por otro lado, UGT mostró ayer su rechazo al proceso porque se ha llevado a cabo sin negociación y advierte de que, tras las modificaciones realizadas, «el profesorado que se sienta perjudicado puede reclamar y judicializar aquellas plazas que cumplen con los requisitos mencionados de la Ley 20/2021». Pide, por su parte, rechaza la consolidación de plazas, critica que no se haya negociado y alerta de que el proceso de libre concurrencia provocará «un efecto llamada en determinadas especialidades».