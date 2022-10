Un 37% de los jóvenes extremeños no tiene título de Bachillerato ni FP

La «cualificación mínima» para obtener «éxito en el mercado laboral». Así describe la OCDE la importancia de contar con una educación de grado medio, es decir, con Bachillerato o Formación Profesional. Y en su último informe, publicado esta semana, ‘Panorama de la Educación’ España queda a la cola en este sentido. En el caso de Extremadura, la región está a la cola de la cola entre los países desarrollados, solo seguida por México y Costa Rica y al nivel de Turquía. Así, un 28% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no tienen un título de grado medio, cifra que dobla la media de la OCDE (14%) y de la Unión Europea (12%). En Extremadura, la región es la comunidad autónoma que encabeza esta cifra, con un 37,3% de jóvenes sin educación media, solo superada por Ceuta (38%) y Melilla (41,2%).

Atendiendo a las cifras de la población general, tal y como recogen los últimos datos del INE correspondientes al segundo trimestre de este año, la región sigue rezagada, especialmente una vez finalizada la educación primaria: un 19,1% de los extremeños han acabado la educación secundaria, frente al 22,5% de media nacional. La brecha se incrementa aún más en la educación superior (universitaria): un 24,1% de los extremeños frente al 32,5% de los españoles.

Una vez terminada la educación obligatoria, buena parte de los jóvenes extremeños abandonan. No siguen recorriendo el camino bien para un ciclo formativo o para la universidad. El arco educativo que podrían completar se rompe a medio camino pero las causas vienen de atrás. Así lo creen las voces consultadas por este periódico.

«El fracaso escolar es un tema que se tiene que abordar desde Infantil y Primaria», expone Eva María González, secretaria del sector de Enseñanza de UGT. «La FP en Extremadura cuenta con una gran oferta pero el fracaso escolar se arrastra desde el principio», insiste.

González señala la falta de profesores especialistas y de orientadores: «El otro día me contaban que en un centro había un orientador para 40 alumnos, y no mandan más. Necesitamos más orientadores, más profesores especialistas y más apoyo a los maestros, que se sienten solos. Nos lo dicen: los niños cada vez presentan más complicaciones y no tenemos apoyos. Por eso pedimos más recursos. Queremos que la inversión en Educación en nuestro país sea del 7% del PIB. En la actualidad supone apenas el 4,3%», reclama. «No hay un seguimiento en los estudios, lo que hace que los chicos abandonen los estudios en secundaria. También es fundamental trabajar con las familias y apoyar a las vulnerables», añade.

Por ello, en el caso del acceso a la educación de grado medio, insiste: «Los orientadores son muy importantes en los institutos. También que los profesores dirijan a sus alumnos en esa dirección: hay niños que en ciclos formativos están felices. Se reduciría el abandono y se lucharía contra el paro elevado que sigue habiendo en Extremadura», remacha.

Concuerda con ella Ramón Fernández y propone una solución concreta: bajar las ratios en los centros situados en zonas con rentas bajas: «En España en general y cada vez más en Extremadura la educación está muy segregada y el nivel educativo de las familias influye. En muchos centros los maestros te dicen: ‘es que mis alumnos no tienen ni un libro en sus casas’. Esto no ocurre en otras familias. Por eso hay que apoyar a los docentes de estas aulas y una vía es que puedan dedicarse mejor a estos alumnos con menos estudiantes en sus clases», explica este profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura.

Una losa histórica

Fernández subraya que el bajo nivel educativo que sufre la región es una rémora que se arrastra desde principios del siglo XX: «Hace unos años el Banco de España realizó un informe en el que vinculaba la tasa de analfabetismo a la riqueza. Hoy no sufrimos ya el analfabetismo pero sigue estando vinculada al nivel de estudios. Tenemos mucha población que cuenta como mucho con la educación secundaria y poca gente con estudios superiores. Y esto se hereda. El nivel de estudios de la familia influye: los alumnos terminan con el mismo nivel que sus padres», detalla.

Por ello, para este sociólogo este es un pilar básico: «La familia es el primer agente que transmite expectativas, hay que conseguir que estas mejoren», opina.

Fernández ve sin embargo esperanza en los indicadores de la educación secundaria: «Ha crecido el número de personas que logran este título, que es el requisito para pasar al siguiente nivel. Es muy importante facilitar y desarrollar la FP, algo que se está promoviendo desde las administraciones en los últimos años».

La FP se ha convertido en la tabla para intentar atajar el abandono educativo y conseguir una población cualificada.

«A menos preparación, más precariedad», dice por su parte Mercedes Vaquera. Esta economista y presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura asegura que si una persona no estudia «no es por falta de recursos». «Hay becas, matrículas bonificadas… Medidas se están tomando pero no se puede obligar a nadie ni a estudiar ni a quedarse en Extremadura. Son percepciones y son difíciles de cambiar», asegura.

Por ello, dice que lo que más le preocupa «sobre todo es el abandono escolar y las personas que no alcanzan estudios superiores». Vaquera también expone la importancia de contar con nuevas aptitudes: «El porcentaje de FP ha crecido en las últimas décadas pero hoy en día no basta con un título, se necesita una mochila extracurricular: saber idiomas, controlar las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), etcétera», expone.

Aptitudes extras que necesitan primero del tronco de una educación robusta. Un pilar de base para que una sociedad pueda considerarse desarrollada.

La OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, fundada en 1961, es un organismo para la cooperación internacional formada por 38 Estados, todos ellos considerados como «desarrollados». Por ello a la organización se la conoce como «el club de los países ricos».

«En nuestro centro tenemos 1.400 alumnos y solo una orientadora»

Ana López - Directora del IES Al-Qázeres

Ana López es directora del IES Al-Qázeres en la capital cacereña,un centro educativo de atención preferente en el que estudian alrededor de 1.400 alumnos.

-¿Qué ocurre para que tantos alumnos no continúen tras la educación obligatoria?

-La cuestión no está en el paso de la educación obligatoria a lo siguiente, es algo que viene de antes. Por desgracia, cuando estás a pie de aula te das cuenta de las mochilas que traen los niños (familiares, socioeconómicas...) y ya predices quién va a seguir y quién no, y los centros educativos solos no pueden cambiarlo.

-¿Cuánto pesa la familia?

-Es muy importante pero no es tan simple como que sus padres no les ayuden a hacer los deberes. Es un problema sistémico que se debe abordar desde todas las escalas. Si hay nulas expectativas y nada de prestigio por los estudios en el entorno socio-económico, contra eso es muy difícil luchar. En otros sitios quizás tengan la expectativa de que se van a colocar en un trabajo, pero aquí no hay esa esperanza. Si ves el mapa educativo se asemeja al del nivel de renta y probablemente ha sido el mismo desde décadas atrás. Necesitamos más profesionales en los centros por supuesto pero también que tengan otras expectativas de trabajo. Luego en Extremadura hay niños con 13 o 14 años que podrían acceder a una FP básica pero la oferta con la que se encuentran es paupérrima.

-En España se han sucedido diferentes leyes educativas...

-En todas estas leyes educativas hay muy buenas intenciones sobre el papel. En todas está el mantra de la educación individualizada pero se necesitan recursos. Se habla de la diversidad también, pero ¿cómo se puede hacer si en una clase tengo 30 estudiantes, en la siguiente otros tantos y en otra más igual? En nuestro centro tenemos 1.400 alumnos, es de atención educativa preferente y solo contamos con una orientadora para todos ellos. A veces aparecen programas por dinero que viene de Europa pero son flotantes: este curso tiene dos profesores más pero al que viene se van. No hay una estabilidad y una visión a largo plazo.

«Los datos son los que son pero los indicadores están mejorando»

Francisco Javier Amaya - Secretario General de Educación

Francisco Javier Amaya es el secretario general de Educación de la Junta de Extremadura. Asegura que hay que reflexionar sobre los datos pero también contextualizarlos.

-¿Qué valoración hace de que el 37% de los jóvenes no tengan una educación media?

-Los datos son los que son pero todos los indicadores están mejorando. Se ha mejorado en 12 puntos desde que se transfirieron las competencias en Educación. En 2010 estábamos en el 41%. Por otro lado se ha reducido en 17 puntos los extremeños con una educación inferior a la ESO desde 2002 y para nosotros es aún más significativa la reducción en la tasa de abandono escolar, desde 2002, que estábamos en el 24% al 14% de 2021, lo que nos pone en el nivel de la media española, que es del 13,3%. La escolarización en FP ha mejorado y hemos invertido 800 millones en cualificar más y mejor a la población extremeña.

-Estamos a la cola en cuanto a ciudadanos con estudios superiores

-Si tenemos un 37% sin estudios postobligatorios difícilmente van a pasar a estudios universitarios. Nuestro punto de partida es más complicado. Pero no solo hay que mirar al número global, sino a los indicadores, que nos dicen que vamos en la buena dirección.

-¿Qué medidas se están tomando?

-Además de la apuesta sin fisuras al Plan Estratégico de FP, hemos ampliado la red de centros educativos, los programas de refuerzo y también trabajamos en otras políticas vinculadas a la conciliación familiar y sobre todo a detectar esas barreras que puedan tener algunos alumnos para poder reducirlas. También, con el Programa Orienta 21, hemos cambiado el enfoque para dirigirlo a la prevención.

-¿Hay falta de orientadores?

-Hemos aumentado en un tercio la contratación de especialistas para alumnos con necesidades especiales, cada instituto cuenta con al menos un orientador y hemos contratado a 40 más en los dos últimos cursos para ampliar la plantilla en los centros más numerosos y que también estén presentes en Infantil y Primaria. Los centros de atención educativa preferente cuentan además con un profesional técnico de servicio a la comunidad.