«Las personas tienen un camino en la vida con piedras en las que tropezar. En mi caso, me encontré con un muro que, a día de hoy, estoy intentando saltar». Así comenzaba una víctima de violencia de género a leer una carta, 'De menina a mujer', dedicada a su agresor para abrir el acto de entrega de los Reconocimientos 'Meninas 2022' que la Delegación del Gobierno en Extremadura ha entregado este martes en el Hospital Centro Vivo de la Diputación de Badajoz.

Sentada en el escenario de espaldas al público, llena de nervios y entre sollozos por lo que estaba reviviendo, ante un silencio sepulcral y con todos los asistentes atentos a su discurso, ha relatado la dura experiencia que le ha tocado vivir. Al principio le trataba como una princesa con un montón de sueños por cumplir pero, con el paso del tiempo, todo cambió. La llevó a otro país y la convirtió en su «peor enemiga», o es lo que parecía. «Me humillabas, me vejabas, me maltratabas, no era la mujer perfecta para ti y yo solo luchaba por complacerte», continuaba leyendo. Ella pensaba que podría cambiarlo, intentó dejarlo en muchas ocasiones pero «no era capaz», se convirtió en su «droga», no sabía vivir sin él y era «feliz en su infelicidad». La llegada de su hijo fue su salvavidas, al menos para ella. «Al que tantas patadas en mi vientre pegaste», decía.

Al final la mujer inició una vida lejos de su maltratador, dejando atrás su trabajo, casa y dinero y un día conoció a su «ángel de la guarda», una cajera de un supermercado cuya madre era asistenta social. De ahí pasó a la Casa de la Mujer y luego al Servicio Extremeño Público de Empleo y allí estuvo con una psicóloga y consejera que acabó convirtiéndose en su amiga. Esta víctima ha explicado que se sacó el Bachillerato y el ciclo formativo de Salud Bucodental. «Todo fue gracias al apoyo de las instituciones», ha señalado.

Más tarde se enteró de que el hombre cometió un asesinato y que fue diagnosticado con esquizofrenia, por lo que confirmó que era un «monstruo sin escrúpulos». Su preocupación es si su hijo lo heredará. A pesar de todo, en el fondo no le guarda rencor, si no que siente pena de él porque tenía todo para ser feliz. Y le agradeció que le diera al «motor de mi vida y causante de mi transformación».

Tras todo este relato, la mujer se levantó y se puso de cara a los asistentes entre aplausos para continuar afirmando que se trata de una historia triste pero con final feliz y que se puede salir de una situación así con ayuda.

Después de este emotivo testimonio y de guardar un minuto de silenció se procedió a entregar los reconocimientos, destinados a destacar acciones e iniciativas de personas, instituciones y colectivos que han resaltado por su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia de género. El objetivo es proteger a las víctimas, que tienen que ser el centro de todos los esfuerzos.

El primero de los reconocimientos ha recaído en la médico forense María Ibáñez por su implicación en la lucha contra las violencias machistas impartiendo numerosas formaciones o participando, por ejemplo, en la creación del Consejo Asesor de Atención a la Mujer Médico. Luego ha sido el turno para el fiscal delegado de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Badajoz, Antonio Luengo, por sus intervenciones y conocimientos sobre la trata de mujeres víctimas de explotación sexual. Por último, a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) de Cáceres por su labor, atención e intervención con mujeres víctimas de trata y su defensa de los derechos fundamentales.

Asimismo, se entregaron menciones especiales a los equipos Viogen de la Guardia Civil de Coria y Zafra, a los grupos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Almendralejo y Plasencia y al grupo de artes escénicas y danza de 4º de Secundaria del instituto El Brocense de Cáceres.

Ibáñez ha asegurado que es un honor y orgullo este galardón y ha expresado que está convencida de que la erradicación de la violencia contra la mujer e hijos es un «logro alcanzable» por la sociedad, un «reto posible» mediante la actuación unitaria. Luengo lo ha valorado porque las protagonistas de todo el trabajo que realizan tienen que ser las víctimas de esta «esclavitud del siglo XXI». Por parte de Adhex, su presidenta, Flor Fondón, ha resaltado que les hace una ilusión tremenda porque es el 25 aniversario de la asociación y porque no atraviesa una época fácil.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha querido poner de manifiesto que a día de hoy en el país todos los ciudadanos no son iguales y no tienen las mismas oportunidades de desarrollo. A su juicio, los datos son contundentes y deben servir para tomar conciencia de la dimensión del problema, pero no de excusa para alejarse de la realidad del drama y el dolor de las víctimas. Así, ha detallado que en Extremadura en estos momentos hay 1.773 casos activos dentro del sistema Viogen. También ha trasladado que el pasado año se concedieron 70 ayudas a mujeres víctimas para cambio de residencia, 62 ayudas económicas para casos especiales de vulnerabilidad, 36 autorizaciones de residencia y 812 rentas activas de inserción.

El acto finalizó con la actuación de las alumnas de El Brocense.