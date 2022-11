El 11% de los viajes del Alvia a Extremadura han registrado incidencias

Pocas veces los tres líderes de la oposición coinciden en sus preguntas en la sesión de control al presidente de la Junta. Y como no podía ser de otra manera, ha sido a causa del tren rápido y los continuos retrasos, fallos e incidencias que acumula desde su puesta en marcha hace cinco meses. El propio Guillermo Fernández Vara ha mostrado su sorpresa y ha afeado a Unidas por Extremadura, Ciudadanos y especialmente el PP, que lleven a la Asamblea de Extremadura una cuestión que, asegura, no es de su competencia.

"Me sorprende que coincidan los tres grupos en unos tiempos en los que hay tantas cosas que hablar. Perdemos la oportunidad de hablar de empleo, ayudas a los jóvenes, tasas de los comedores escolares, sanidad, educación... No le quito importancia, pero no voy a aceptar en ningún caso que la responsabilidad está en esta Cámara", ha insistido el presidente después de que todos le hayan recordado la inauguración del "falso AVE" el pasado mes de julio.

"Yo no inauguré ningún tren en julio, sino el rey de España y el presidente del Gobierno", se ha defendido. "Estamos hablando de los problemas que no está en nuestras manos resolver más allá de la unidad de acción", ha insistido Fernández Vara, que finalmente se ha enfrascado en un nuevo rifirrafe con la portavoz del PP, Cristina Teniente, en el que ambos se han echado en cara los incumplimientos de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP con la alta velocidad en Extremadura y la respuesta que se ha dado desde la Junta.

"El movimiento se demuestra andando, y durante muchos años hemos vivido de plazos. Aquí han venido ministros de todos los colores que nos han pisoteado. Eso se quiebra en 2016 con Íñigo de la Serna, y a partir de 2018, cuando se asume responsabilidad y ha habido 400 millones de euros anuales para resolver el problema", ha dicho Fernández Vara.

El presidente ha reconocido que en lo relativo al tren, "las cosas son para que la gente esté cabreada", pero ha vuelto a destacar la inversión de los últimos años: solo en el caso del tren convencional ha pasado de 600.000 a 80 millones de euros, lo que ha permitido que de los 63.000 usuarios de 2019 se haya pasado a 149.200 en la actualidad. Un dato, a su juicio, que da idea de "normalidad y satisfacción". Por lo que respecta al Alvia, suma 256 viajes desde su puesta en marcha y de ellos 29 han presentado alguna incidencia. Son el 11,4% del total, pero según Vara, "lo que ocurre es que tenemos la sensación es que todo lo que ha habido que hacer, nos lo hemos tenido que sacar del pellejo, y eso es lo que más nos duele".

De cara al próximo año, Fernández Vara ha destacado la electrificación de la vía y los nuevos trenes que van a llegar, que no lo han hecho antes porque "el PP compró para todo el mundo menos para Extremadura". Por último, ha valorado que en la Cumbre Hispano-Lusa que se celebró hace unos días, "por primera vez todo el mundo ya reconoce que la primera conexión entre Madrid y Lisboa va a pasar por Extremadura".

Críticas de la oposición

Desde la oposición, los tres grupos han coincidido en pedir soluciones. La portavoz del PP, Cristina Teniente, ha defendido que los responsables "no son los técnicos que pasaban por allí" (en referencia al cese de los dos últimos técnicos) sino los presidentes de Renfe y Adif y la ministra de Transportes. "Así lo ha dicho su propia consejera y usted también es responsable por haber permitido una y otra vez que falten al respeto a los extremeños", le ha replicado.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que el tren sigua "dando disgustos" y que se mantenga como la deuda pendiente que tiene este país con Extremadura. De Miguel ha admitido que se han producido avances, pero "tan tímidos" que han provocado que la indignación sea aún mayor. "Aquí se ha inaugurado a bombo y platillo, como si la deuda del tren estuviera saldada, o como si hubiera llegado el AVE a Extremadura", ha insistido.

Por su parte, el presidente Ciudadanos, David Salazar, ha asegurado que hoy en día es más fácil viajar a las islas que a Extremadura y ha lamentado que se siga viendo como una región atrasada que solo sale en los telediarios cuando un tren se para. "Violencia política es lo que pasa cada día en el Congreso sin solucionar los problemas de esta tierra", le ha dicho Salazar a Fernández Vara, en clara alusión a la polémica por los insultos machistas que ha recibido la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Este, junto al tren, ha sido otro de los tema recurrentes del pleno, al que se han referido cada uno de los diputados y consejeros que han subido a la tribuna, hasta que la presidenta, Blanca Martín, ha tenido que llamar al orden. "He escuchado a todos los grupos sus reivindicaciones sobre lo que pasa en Madrid y he llegado al tope esta mañana. Lo que pasa en Madrid pasa en Madrid, y lo que pasa en Extremadura pasa en Extremadura. Y los que quieran hablar de lo que pasa en Madrid, les recomiendo que opten al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, una experiencia parlamentaria ya demostrada", ha zanjado Martín.