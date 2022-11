La huelga de médicos de Atención Primaria no se desarrollará hasta después de las elecciones sindicales, que se celebrarán el próximo 1 de diciembre (jueves). Así lo ha confirmado este jueves el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), organización que ha promovido el paro. Las movilizaciones han sido aprobadas tanto en Cáceres (por mayoría) como en Badajoz (por unanimidad) por la situación que de saturación que viven en los centros de salud. A partir de ahora el sindicato deberá constituir un comité que será el encargado de perfilar el paro y de decidir cuándo y cómo se llevará a cabo, pero no comenzará a trabajar hasta después de estos comicios.

Los resultados de las votaciones no afectarán a la convocatoria de huelga, ya que ha sido aprobada en asamblea en las dos provincias. Aunque sí es posible que, si cambian los representantes sindicales, pueda convocarse una nueva asamblea para ratificar la decisión. No es lo que se espera, aunque existe esa posibilidad.

Los médicos reclaman mejoras en la Atención Primaria. No pueden más. Muchos de ellos atiende a diario a más de 70 pacientes al día, lo que obliga en muchos casos a tener que alargar su jornada laboral hasta la tarde (oficialmente termina a las 15.00 horas) para poder atender a todos los enfermos programados. Y la labor se complica cuando algún compañero del centro de salud se ausenta por cualquier circunstancia (días libres, enfermedad,...), porque no se realizan sustituciones; por tanto, el resto de especialistas tienen que asumir la lista de los pacientes del que falta. Un caos. «Los médicos ya no pueden atender a más pacientes al día con las agendas que tienen. La situación que tenemos en Extremadura no difiere mucho de la que hay en Madrid», decía ayer la secretaria general de Simex, María José Rodríguez, quien advirtió además de que esto lleva a que los médicos tengan siempre "la incertidumbre" de si han acertado o no en el diagnóstico.

La solución pasaría por contratar a más profesionales, pero son conscientes de que no hay. Por lo tanto lo que reclaman al Servicio Extremeño de Salud (SES) es que mejore las condiciones para poder mantener a los que ya están en plantilla y a los residentes que terminan su formación. Entre otras cosas porque hasta 2025 se espera que se jubilen 268 médicos de familia en la región y no hay reemplazo.