«Este año los interinos tenemos una precariedad laboral enorme, hay maestros que teníamos una estabilidad de muchos años y no estamos trabajando». Quien habla es Jana de la Cruz, maestra interina de Inglés que lleva varios cursos, incluso antes del covid, con vacante para todo el año y este ejercicio está haciendo sustituciones cortas. Esta última empezó el 7 de octubre y cesará el 22 de diciembre, antes de Navidad, para no cobrar el periodo de vacaciones navideñas. Está la número 155 en la lista de interinos y asegura que habitualmente las vacantes por curso completo llegaban en septiembre hasta el puesto 180, pero este año ni si quiera ella la tiene. «Podemos entender que haya menos maestros porque ya no hay desdobles por el covid pero es que los que teníamos vacante antes del covid tampoco la tenemos este año», incide.

Extremadura inicia el proceso para convertir en funcionarios a 1.141 interinos docentes Este fue uno de los asuntos que trasladó ayer a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, y al secretario general, Francisco Javier Amaya, en una reunión que mantuvieron en Mérida y a la que también asistieron otros tres compañeros interinos, en representación de las especialidades de Educación Física, Pedagogía Terapéutica (PT) y Educación Infantil. La situación afecta a todos por igual porque, según indican, el «recorte» de docentes se da en todas las especialidades, y muy especialmente en Inglés y Educación Física, que tienen las listas más estancadas. «Están ahogadas», dicen. Para Educación Física, por ejemplo, en el 33% de los llamamientos no se ha ofertado ninguna vacante y para el resto, muchas de las que se ofrecen son a media jornada. SOS de Educación Primaria: «Los colegios prescinden de nosotros» Para intentar dar solución a la situación que están viviendo solicitan que se pongan en marcha más programas de apoyo en todas las asignaturas y ciclos, ya que los que existen actualmente (Proa y Conecta 2) solo van dirigidos a las materias de Lengua y Matemáticas en los cursos superiores y a ellos solo puede optar la especialidad de Primaria. Piden así un programa específico de Educación Física, para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), otro para mejorar la comunicación y expresión en lengua inglesa y atención temprana desde Infantil, etapa en la que también solicitan apoyo para los alumnos con necesidades. Acceso de Inglés a bilingüe Reclaman asimismo que el currículo en todos los ciclos de Primaria incluya seis horas de Educación Física (ahora solo son seis en primero y segundo y cinco en el resto) y que el especialista en esta materia sea el encargado de impartir psicomotricidad en los cursos de Infantil (ahora lo hacen los maestros tutores). Así como abrir las plazas habilitadas de bilingüe a la especialidad de Inglés, ya que a estas solo pueden acceder en estos momentos los de Primaria si acreditan un nivel B2 de este idioma. Por último, pidieron a la consejera que se fomente el plurilingüismo, con el mantenimiento del Francés en todos los centros públicos y el aumento de su carga lectiva. Y que un porcentaje de los docentes públicos pueda cubrir las vacantes por jubilaciones de la concertada. Se manifestarán hoy en Mérida para llevar a la calle sus protestas. A las 12.00 en la plaza de España El encuentro sirvió también para hablar de ratios. Trasladaron a Esther Gutiérrez la necesidad de bajarla a 20 alumnos por aula en Primaria y a 15 en Infantil; y la importancia de no eliminar unidades de esta última etapa en los centros rurales, aunque haya pocos alumnos. Reclaman asimismo la equiparación con Secundaria y que pasen a ser considerados funcionarios del grupo A1, reducir la carga lectiva a 23 horas semanales de forma obligatoria (ahora se recomienda) y bajar a 165 días de alta para poder cobrar el verano. La Consejería se comprometió a escuchar sus propuestas. Los afectados llevarán a cabo hoy una concentración en Mérida (a las 12.00 horas en la plaza de España) para llevar a la calle sus protestas.