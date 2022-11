«Todo el mundo debería ser feminista. Es el único camino hacia la igualdad». Lo afirma Ismael Serrano Castillo, un estudiante de 18 años de 2º de Bachillerato en el IES Santa Eulalia de Mérida. Quiere estudiar Psicología al igual que sus compañeros Carlos Serradilla Fernández, Andrea Muñoz Obregón y Judith González Díaz. Los cuatro forman parte de una campaña del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer promovida por su centro educativo. La iniciativa trata de un vídeo en el que aparecen alumnos repasando diez conductas que son violencia de género aunque de primeras no lo parezcan. Lo hacen para concienciar al alumnado sobre actitudes machistas que pueden ser la antesala de la vulneración de derechos.

Los jóvenes se muestran orgullosos de formar parte de este proyectos y de aportar su granito de arena para luchar contra esta lacra. «Es difícil que estos mensajes calen en personas que han sido educadas en una sociedad patriarcal, pero esperamos que actividades así sirvan de algo», asegura Andrea (17 años).

Ninguno reniega del machismo ni pone en duda la existencia sobre la opresión a la mujer o el patriarcado, pese a que uno de cada diez adolescentes no crea en este tipo de violencia e incluso justifiquen algunas agresiones, según un informe presentado hace una semana por Fundación FAD Juventud.

Ellos definen la violencia machista como: «violación o vulneración de los derechos humanos de las mujeres» y aseguran sin titubeos que «sí existe». «Es un problema estructural de nuestra sociedad», declaran.

A sus 17 años es Judith la que al ser preguntada por el tratamiento de los medios de comunicación sobre estos temas asegura que debe haber matices a la hora de informar. «Se le tapa la cara al agresor y se expone la de la víctima, por ejemplo». Esta opinión la comparten el resto. «Creo que deberían dar más visibilidad aún», añade Andrea.

El peligro de las redes

«Hay ciertos comentarios que no hay que permitir ni aunque vengan de tus propios amigos», apunta Carlos. Él mismo confiesa que el lenguaje hacia las chicas en su entorno en determinadas ocasiones no es agradable. «Es una forma de comunicación despectiva. Hay que tratarse con mucho respeto», recalca. Al respecto, Ismael asegura que son actitudes que pueden llegar a alejarte de tu círculo. «Quizá si yo veo que no tratan bien a una mujer o que hablan determinadas cosas de ella y lo que hago es dejar de compartir mi tiempo con esas personas», asevera.

Uno de sus canales de comunicación son las redes sociales. «Me informo a través de ellas en numerosas ocasiones», afirma Carlos. Aquí se abre otro debate: el mal uso de las mismas. «Todos podemos subir lo que queramos. Los hombres quizá no se den cuenta pero cosifican y sexualizan a las mujeres por subir una foto en bañador, por ejemplo. No obstante esto depende de cada persona y tiene mucho que ver su educación», explica Andrea. «Es todo tan inmediato que quizá lo que necesitamos es pensar y no decir lo primero que se nos pasa por la cabeza, como pasa cuando comentamos u opinamos de algo en una red social», considera Ismael.

La palabra más repetida por los cuatro es educación. «Es el principal cambio. Tanto en casa como en los centros», señalan. «A día de hoy es cierto que apenas existen referentes femeninas», acuñan. «En Filosofía no hemos estudiado a ninguna pensadora. Son todo hombres», reflexiona Andrea. «De hecho, ahora mismo si hablamos de historia, por ejemplo no me sale ninguna chica», lamenta Ismael.

Su conciencia feminista no llegó de la noche a la mañana. «Para conseguir tener un pensamiento crítico te han tenido que enseñar que ciertas conductas están mal y hay que identificarlas», señala Ismael. Es en esta conciencia en la que seguro tendrá algo que ver su profesora de Psicología, Inma Morillo, que está detrás de este vídeo. «Es muy importante que los alumnos nos involucremos para dar ejemplo a otros», concluyen.