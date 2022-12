Ya hay solución sobre la mesa. La Junta de Extremadura modificará el contrato de los catering que gestionan los comedores escolares para compensar las pérdidas. El director del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, Carlos Pérez Vidarte, ha avanzado este martes en la comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura, que la Consejería ha encontrado la fórmula jurídica de revisar al alza los precios, tal y como vienen reclamando las empresas desde hace meses. “Tenemos la fórmula jurídica de solucionar el problema. Enviar un mensaje tranquilizador a las empresas porque se ha revisado el precio para que sea viable el servicio”, afirmó Pérez Vidarte.

El director del ente público compareció tras preguntar por este asunto tanto el PP como Unidas por Extremadura. Explicó que ha mantenido cuatro encuentros con los catering, el primero el pasado mes de abril, en el que se planteó la posibilidad de realizar un nuevo contrato para actualizar los precios de los alimentos. Se descartó, aseguró Pérez Vidarte, porque se corría el riesgo de que la adjudicación no hubiera concluido para el mes de septiembre, lo que habría supuesto la suspensión de los comedores escolares. De esta forma se optó por prorrogar el actual contrato durante un año, con el compromiso de trabajar en uno nuevo, que ya incluyera esos nuevos precios, para el 2024.

El problema es que las empresas no aguantan más. Llevan trabajando a pérdidas desde que comenzara el curso y no creen que puedan aguantar así todo el año. “No es una cuestión de voluntad, es una situación de encaje jurídico; la legislación establece unos requisitos y unas medidas que no nos permiten revisar los precios con un contrato en vigor, si lo hiciéramos estaríamos incurriendo en una ilegalidad, estaríamos prevaricando”, insistió Carlos Pérez. Aún así, según subrayó, los servicios jurídicos han encontrado ese encaje que faltaba para poder solucionar el problema. No avanzó de qué manera se hará. Este diario preguntó también a Educación sobre este asunto, pero emplazó a su comunicación en los próximos días.

No harán huelga

Las empresas barajaron en un primer momento llevar a cabo una huelga si no se solucionaba el problema, pero la han descartado porque se enfrentarían a sanciones que pueden llegar a los 100.000 euros por empresa. Tampoco reducirán la calidad ni la variedad de los menús. Pérez Vidarte confía en ello aunque, si lo hicieran, advierte que también “se enfrentan a penalidades”.

Esta solución será transitoria, hasta que entre en vigor el nuevo contrato, en el que se incluirá una cláusula que permita la revisión de los precios para evitar que vuelvan a sucederse una situación como la que ahora sufren los empresarios.

Por otro lado, el director del ente público también avanzó que la Junta de Extremadura estudia la gratuidad de estos comedores escolares para todos los alumnos a partir del próximo curso, atendiendo así a una enmienda presentada por Unidas por Extremadura. Se hará a través de subvenciones y ayudas que llegarán también a los centros concertados, donde los comedores están gestionados por las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas). El PP afeó esta decisión. “Llevan a la quiebra a los catering, haciendo peligrar puestos de trabajo y el servicio pero anuncian la gratuidad de los comedores. Esto son comedores electorales en vez de comedores escolares”, recriminó la diputada popular, Pilar Pérez. Por el contrario el diputado de la formación morada, Joaquín Macías, defendió esta decisión: “Es el momento de hacerlo, cuando han subido los precios, cuando tenemos una situación de extrema gravedad y unos altos porcentajes de pobreza infantil en Extremadura, hay que hacer todo lo posible por garantizar que sean gratuitos”, incidió.

La Junta trabaja además en la universalidad del servicio, para que llegue a todos los centros de Infantil, Primaria y Secundaria. Aunque en este sentido el director del ente público advirtió que solo se abrirán en aquellos centros que lo soliciten; es decir, deben ser ellos los que muestren el interés porque, según aseguró, no todos lo necesitan.