No hay plazos fijos porque en una fase tan inicial aún no puede haberlos. Pero sí están los plazos que marca la Ley de Contratos del Sector Público y, en este caso, al tratarse de una actuación de emergencia, las obras para la construcción de un puente sobre el socavón abierto en el punto kilométrico 45 de la carretera N-523, que une Badajoz y Cáceres, deben comenzar antes de un mes, a contar desde ayer, cuando se ordenó la declaración de emergencia por parte del Ministerio de Transportes.

Así lo ha destacado este jueves el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, que ha comparecido ante la prensa para informar de la reconstrucción de los tramos afectados por las lluvias del pasado día 13 de diciembre. El nuevo puente, cuya construcción se prolongará durante meses, es la solución definitiva por la que ha optado el Ministerio de Transportes para restablecer el tráfico rodado entre las localidades de La Roca de la Sierra y Puebla de Obando.

Paralelamente a la construcción de un puente, ya se está trabajando "desde el mismo día 14" en adecuar la vía alternativa de 10 kilómetros del antiguo trazado de esta carretera, sin servicio y abandonada desde hace más de 30 años. Sobre esta actuación, Mendoza ha asegurado que a primeros de enero podría estar adecuado y abierto al tráfico este trazado en condiciones de seguridad, solo para vehículos ligeros, pues es poco probable que se pueda abrir al tráfico pesado. Esta vía alternativa entre La Roca y Puebla de Obando se tiene que señalizar y hay que comprobar que las cunetas y la base de la plataforma reúnen condiciones adecuadas.

La declaración de emergencia se refiere a todas las obras de reparación de carreteras de la región, por importe de 6,1 millones de euros y va a permitir "afrontar las obras de manera inminente, con carácter inmediato y de una forma más ágil que si se hiciera por el procedimiento ordinario", ha destacado el delegado del Gobierno. Solo para el puente sobre el socavón de la N-523 el presupuesto ronda 1,2 millones de euros. La obra se plantea como una solución definitiva. Será un puente con un tablero de vigas de 40 metros aproximados y una anchura de 12. Para no reducir la sección hidráulica existente se elevará la rasante de la carretera entre 1 y 2 metros. Además, se reacondicionará el cauce en su entorno para prevenir que otro aluvión de aguas fluviales pueda tener estas consecuencias.

Las obras del puente pueden empezar antes de un mes porque al tratarse de una obra de emergencia no requiere un periodo de licitación sino que directamente se contrata a las empresas que van a realizar los trabajos "y eso va a ser inmediatamente". El ministerio tiene que buscar las empresas, formalizar los contratos, disponer del material y de los empleados "pero va a ser con carácter inmediato", ha recalcado Mendoza, quien ha insistido en que "un puente no se construye en un día".

En todo caso, aunque el plazo máximo es de un mes, el delegado del Gobierno confía en no apurarlo y que los trabajos puedan empezar la próxima semana o la siguiente. "No puedo comprometer plazos porque no hay fecha establecida en el estudio llevado a cabo para realizar estas obras", ha insistido el delegado, que no se atreve a hablar de fechas hasta tanto los técnicos puedan confirmárselas. Ha señalado además que desde la Delegación del Gobierno solo pueden "impulsar" los trabajos que se llevan realizando desde el día siguiente del desprendimiento. En este sentido, Mendoza ha felicitado al personal de Demarcación de Carreteras, cuya dedicación ha permitido que este procedimiento se haya podido tramitar "de una manera especialmente ágil". "Nosotros durante este tiempo nos hemos dedicado a trabajar y a sacar adelante el proyecto y no a hacernos fotos y a bailecitos y espectáculos como otros representantes políticos", ha criticado, en referencia a los vídeos de la presidenta regional del PP, María Guardiola, en los que aparece bailando en Iberocio, junto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el presidente local, Antonio Cavacasillas.