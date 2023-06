Las tasas de la UEx no cambian y siguen entre las más baratas

La Universidad de Extremadura mantiene el próximo curso los mismos precios que se establecieron el año pasado, cuando concluyó el proceso de armonización nacional por el cual la comunidad aplicó una rebaja del 4,2% en las tasas universitarias. Así se establece en el borrador del decreto que está tramitando en estos momentos la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, que destaca que tras la reducción los precios han vuelto a los del curso 2011-2012.

De esta manera, estudiar una carrera en la universidad extremeña costará entre 592 y 1.064 euros según el grado de experimentalidad de la titulación elegida. El precio del crédito en primera matrícula oscilará el próximo curso entre los 9,88 y los 17,74 euros tras la reducción prevista, sin embargo, no esa rebaja no ha afectado al resto de tasas y siguen gravando más a los repetidores. Así, en segunda matrícula los precios se doblan hasta una horquilla entre 20,6 y 37 euros por crédito según la carrera; en tercera matrícula suben a entre 44,6 y 80,2 euros; y en cuartas y sucesivas se disparan: entre 61,8 y 111 euros por cada crédito.

A falta de la aprobación definitiva del nuevo decreto por el Consejo de Gobierno, estudiar un curso completo en la UEx (que tiene de media 60 créditos) en una carrera de Humanidades costará 592 euros a partir del próximo curso; Magisterio, Derecho, Económicos o Información y Documentación supondrá 709 euros; carreras de ciencias como Biología, Química, Física o Matemáticas serán 902 euros; cualquier ingeniería tendrá un precio de 967 euros y los grados de Ciencias de la Salud, como Medicina o Enfermería, costarán 1.064 euros.

La brecha sigue abierta

Estos precios sitúan a Extremadura en el grupo de las comunidades con las tasas universitarias más bajas del país, pero hay cinco comunidades que están todavía por debajo tanto en ambos tramos de esa horquilla según la carrera. No obstante, hay otras once regiones más la Uned (la Universidad Nacional de Educación a Distancia) que tiene precios superiores. Y es que el proceso de armonización que se inició en el país hace dos años a instancias del Ministerio de Universidades no ha cerrado la brecha entre las comunidades, que sigue abierta aunque sí es cierto que las cantidades se han acercado.

Según los datos del Observatorio del Sistema Universitario referentes al curso actual, 2022-2023, los precios son más bajos que en Extremadura en cinco comunidades: Andalucía (la más barata del país con una tasa única para todos los grados de 757 euros en primera matrícula); Galicia (de 591 a 836 euros); Canarias (568 a 875 euros); Cantabria (de 597 a 934 euros); y Asturias (de 518 a 942 euros). Cerca está también Murcia, cuyo precio más bajo es superior al de Extremadura (863 euros), aunque no el más alto (1.007 euros). El coste más elevado del país lo marca La Rioja, que fija para este curso una horquilla que va de los 845 euros para los grados de Humanidades a los 1.361 para los más costosos.

Más allá de las diferencias entre las comunidades, el nuevo decreto en tramitación conserva también otras medidas establecidas en decretos anteriores como la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula y el fraccionamiento de los pagos en 10 plazos, así como exenciones para distintos colectivos, como las personas refugiadas.

Además de las tasas para los estudios de grado, el nuevo decreto también establece los precios de los másteres habilitantes, que igualmente se mantienen intactos respecto al curso actual tras la rebaja implementada, ya que también formaban parte del acuerdo para la armonización de los precios en el territorio nacional: ahora los precios oscilan entre los 13,33 y los 19,59 euros por crédito en primer matrícula y puede llegar a los 74 y 100 euros en cuartas y sucesivas matrículas. Esto supone que, por ejemplo, el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria cueste casi 800 euros.