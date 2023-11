El estreno de la alta velocidad sigue sin fecha, pendiente del ‘ok’ de seguridad

«El próximo 30 de noviembre comenzarán los primeros servicios comerciales que supondrán la llegada de la alta velocidad a Asturias, atravesando la nueva variante de Pajares. Una fecha muy especial para este ministerio y este Gobierno, que ha volcado sus esfuerzos en alcanzar este hito. Pero sobre todo una fecha muy especial para los asturianos y para las asturianas. Comienza un cambio histórico en la conectividad y en la movilidad de los asturianos y asturianas». Hace unos días la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, subía un vídeo con estas declaraciones a sus redes sociales, anunciando que el próximo 30 de noviembre se iba a cumplir un hito para el Principado de Asturias con la llegada de la alta velocidad, después de 19 años de obras y de más de 4.000 millones de euros invertidos. Un mensaje que también espera con los brazos abiertos Extremadura, pero que no termina de convertirse en realidad. Y eso que aquí la primera vez que se prometió la llegada de la alta velocidad fue en 1999 (hace casi 25 años). Y en el 2003 se llegó incluso a poner fecha: el año 2010. Dos décadas después sigue sin llegar.

Al primer tramo de la alta velocidad extremeña, el que discurre entre Badajoz y Plasencia, solo le falta el permiso de la agencia de seguridad ferroviaria. La madrugada de este pasado martes Adif llevó a cabo las últimas pruebas de electrificación del trazado entre Cáceres y Badajoz, el último que quedaba por someterse a este examen, para enviar después toda la documentación a este organismo, que es el que tiene que dar el visto bueno para poder poner en tensión las catenarias. La previsión es que no tarde mucho en conceder esa luz verde para poner en servicio las nuevas vías electrificadas pero de momento nadie, ni Renfe ni Adif ni el Ministerio de Transportes, se atreven a dar una fecha.

Compromisos sin cumplir

La previsión que avanzaron hace unas semanas fue que los primeros trenes eléctricos (las nuevas vías de este trazado entre Badajoz y Plasencia ya están listas desde hace tiempo pero de momento no funcionan con trenes eléctricos, sino con diésel, precisamente porque las catenarias no se han conectado aún) llegarían en noviembre. Aunque lo cierto es que, hasta ahora, ninguno de los compromisos se han cumplido. De hecho, la primera previsión que se dio desde el Gobierno central fue que este tramo se pondría en servicio antes de que finalizara este pasado verano. Más tarde se aplazó a noviembre y ahora no se confirma ninguna fecha exacta.

El compromiso es poner en servicio la electricidad en noviembre pero ni Gobierno ni Renfe ni Adif confirman un día

Por eso, el anuncio de la llegada de la alta velocidad a Asturias, que empezará este mismo jueves a vender los primeros billetes con descuentos hasta el 15 de febrero, genera muchas más dudas. Mientras allí se publicita la puesta en servicio con más de un mes de antelación, en Extremadura, siendo la fecha prevista también el mes de noviembre, se guarda silencio. Tampoco se ha querido aclarar a este diario si se va a llevar a cabo algún tipo de acto como ya se hiciera cuando terminaron las obras y comenzaron a funcionar los trenes Alvia, en julio del 2022. No obstante, según las fuentes consultadas, todo parece indicar que esta vez no habrá una inauguración como aquella, a la que asistió desde el presidente del Gobierno, ahora en funciones, Pedro Sánchez, hasta el rey Felipe VI. Entre otras cosas por la polémica surgida justo después de aquel estreno por todo lo alto debido a las averías consecutivas de los trenes, que no respondían bien al calor.

Lo que le falta a Extremadura

El de Asturias es más hito que el extremeño porque la llegada de la alta velocidad allí permitirá conectar el principado con Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana con AVE, AVLO y Alvia. En cambio en Extremadura solo servirá para ahorrar algo más de tiempo en el trayecto hasta la capital española pero no conectará todavía con ella. Para ello falta mucho aún, tanto dentro como fuera de la comunidad extremeña. Dentro de nuestro territorio ya está terminado el trazado entre Badajoz y Plasencia, pero sigue en obras hasta Talayuela. Aquí solo han concluido los tramos entre Talayuela-Arroyo de Santa María y Navalmoral de la Mata-Casatejada, pero restan aún por finalizar los de Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata; Casatejada-Toril; Toril-Río Tiétar; Río Tiétar-Malpartida de Plasencia y Malpartida de Plasencia-estación de Plasencia. No obstante, para agilizar los trabajos, Adif ha iniciado la licitación para la instalación de las vías en esta zona, una vez que termine la construcción (todavía no se ha contratado). Siempre y cuando la petición de la Junta de Extremadura de soterrar las vías de Navalmoral, que puede suponer cambiar el proyecto, no retrase los trabajos.

Será la primera vez que circulen trenes electrificados por la región, hasta ahora son diésel

Y fuera de Extremadura falta por ejecutar el tramo que pasa por Castilla-La Mancha hasta Toledo (Toledo-Madrid ya está conectado por AVE) y donde el proyecto de electrificación está todavía en estudio informativo. Tal y como informó hace unos días Transportes a este diario, se trabaja «en la optimización de las soluciones del paso de esta línea por Toledo y Talavera», pero tampoco tiene fecha. Todos los gobiernos regionales tienen ahora puestas sus esperanzas en el mundial 2030, que se celebrará entre España, Portugal y Marruecos. Eso va a exigir que haya una conexión por AVE entre Lisboa y Madrid antes de esa fecha, lo que va a beneficiar a Extremadura porque conllevará que el proyecto de la alta velocidad esté finalizado para entonces.