Atrapados entre tractores

Numerosos afectados por los cortes de tráfico en las carreteras extremeñas. Esta es la síntesis de dos jornadas de protestas protagonizadas por los agricultores de la región.

Vehículos parados o ralentización de la circulación causaron numerosos contratiempos entre los usuarios de las vías colapsadas. Ayer se vivieron, de nuevo, momentos complicados en varios puntos de la geografía de la comunidad. Uno de ellos en el kilómetro 48,6 de la N-523, en La Roca de la Sierra, donde se llegaron a juntar hasta medio centenar de vehículos atrapados en las dos direcciones sin posibilidad de avanzar en ninguno de los sentidos.

Diego González, conductor de autobuses de la empresa Anesa y que realiza la ruta Cáceres - Badajoz, resalta que suma más de 8 horas parado entre los dos días, aunque asegura estar tranquilo y cumpliendo con su deber e indica que este tipo de contratiempos «son causas de fuerza mayor y no se pueden prever. Solo queda tener paciencia y cumplir cada uno con su cometido». González subraya que desde la empresa no han recibido ninguna indicación de cambio de ruta ni de modificación del plan establecido previamente, por lo que no le queda otra que intentar desarrollar su jornada con toda la normalidad posible.

Este conductor no es el único caso ciudadanos afectados. A Juan Antonio, la retención en la localidad pacense le sorprendió en medio de su recorrido como comercial por Extremadura, ya que viajaba dirección Badajoz cuando tuvo que detenerse en La Roca durante más de una hora. A pesar de la alteración de los planes laborales, Juan Antonio destaca que «entiendo las reinvindicaciones del sector y las apoyo», mostrando su solidaridad con el sector y posicionándose a favor de los cortes de tráfico como forma de hacerse escuchar y luchar por, a su entender, «una causa justa».

Por su parte, Marifeli y Estanislao son los ocupantes de otro de los vehículos retenidos en la zona. En su caso, los dos son de la localidad y viven en La Roca, pero decidieron salir en una de las aperturas del tráfico a la gasolinera del pueblo para llenar el depósito de combustible y «tenerlo listo por si ocurría alguna emergencia».

Lo que no se esperaban es que, una vez les abrieron el paso para dirigirse a la estación de servicio, se lo volverían a cortar tan pronto, tan solo «tres o cuatro minutos después», circunstancia que les obligó a quedarse esperando durante más de una hora y media para volver a entrar a su casa.

Minutos antes de que se reanudara la circulación, declaraban estar preocupados por no «saber cuándo podrían regresar a sus domicilios». De hecho, afirman que el martes tenían que haber salido a Badajoz, pero que vista la situación decidieron no viajar, puesto que «no querían quedarse atrapados en medio de la carretera» y aseguraron no ser los únicos en el pueblo en esa situación. «Hay muchos vecinos igual, que necesitan salir pero que no se atreven por el miedo a quedarse aprisionados y sin posibilidad de volver a sus hogares».

Rafa se quedó retenido viajando con su mujer cuando volvía a su residencia de Montijo y se encontró con la imposibilidad de avanzar durante más de dos horas, una situación que ambos tildaron de «desesperante», mostrando su frustración ante la imposibildad de encontrar una solución.

Sin embargo, no todos los afectados fueron extremeños, ni siquiera españoles. Una pareja de neerlandeses que viajaban con caravana también se vieron afectados por las retenciones, y tuvieron que enfrentarse a las horas de cola sin entender lo que estaba pasando.

Intentaron comunicarse con los tractoristas, pero ante la falta de información y entendimiento decidieron darse la vuelta para buscar una ruta alternativa.