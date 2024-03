Las Dominicas de Trujillo: de clausura, trabajadoras y empresarias

Cuando el entorno más cercano a los padres de la madre Inmaculada Redondo (Ibahernando, 75 años) se enteró de que su hija había decidido marcharse de casa para ser monja de clausura no entendía que se lo permitieran; les decían que eso era como «enterrar a una hija en vida». Sus progenitores nunca hicieron caso de aquellos comentarios y aceptaron la decisión de su hija, aunque no escondían la pena de no volver a verla. Su padre intentó, de hecho, hacerle reflexionar advirtiéndole de que en el convento no iba a poder escuchar ni a Raphael ni a los Beatles, los artistas que más le gustaban en su juventud. Hace 55 años de aquello, pues tenía 20 cuando llegó al convento de las Dominicas de Trujillo (Cáceres), y aquella música sigue resonando en su cabeza. Dice que recuerda todavía las letras, que tararea a veces cuando la visitan sus hermanos y sobrinos, pero nunca volvió a escucharlas.

No se arrepiente. Le gustaba la música, así que mató el gusanillo poniendo letras religiosas a las canciones profanas, como con la banda sonora de la película Doctor Zhivago. Las guardaba en una carpeta que creó en su noviciado (un periodo de dos años de prueba que realizan las monjas de clausura antes de tener los votos) y que a día de hoy todavía conserva.

Recuerda perfectamente dónde nació su vocación. «Éramos de confesión diaria y el párroco me llevó a unos ejercicios espirituales en el centro del santuario de la Virgen de la Montaña, en Cáceres, que ya ha desaparecido». Aquello le impactó: «Eran cerrados, en silencio. Me impactó mucho; las rejas, el silencio, … Yo quería vivir eso», comenta. Poco después se enteró de que en Trujillo estaba el convento de las Dominicas y se puso en contacto con ellas. Cumplió su sueño.

Las monjas del monasterio, con el párroco. / EL PERIÓDICO

Nunca le dio miedo. Ni si quiera porque entonces, cuando ella ingresó, nadie podía verlas, el contacto con el exterior era nulo: «En el locutorio (donde reciben las visitas) había doble reja, ni el dedo podías entrar allí», recuerda. Tampoco les daban si quiera permiso para salir si fallecían sus padres. Ahora eso ha cambiado, también cuentan con una reja que les separa de las personas que acuden a visitarlas, pero pueden verse las caras porque está abierta, e incluso pueden abrazarse. Inmaculada, por fortuna, sí pudo asistir al entierro de sus progenitores. «La iglesia tiene su evolución», afirma.

Españolas, keniatas y peruanas

En este convento esa evolución la han seguido al pie de la letra; sus religiosas han sido siempre adelantadas a su tiempo. En estos momentos residen 16 (ocho españolas, siete de Kenia y una de Perú); la más joven tiene 33 años y la más mayor 89. Se mantienen de la pensión que cobran algunas de ellas y de la caridad (el Banco de Alimentos les proporciona comida). Hace unos años pasaron por una situación económica complicada, así que se pusieron en búsqueda activa de empleo. A través de un párroco amigo suyo de Jaén consiguieron el contacto del empresario Rafael Benjumea, que promueve en Trujillo una fábrica de diamantes. Y les dio trabajo, pero no en la fábrica, sino en la fotovoltaica Powen, de la que es socio fundador. «Ahora nos dicen que si vamos a hacer nosotras también diamantes», bromea Inmaculada.

En realidad lo que hacen es contactar con clientes de la empresa, estudiar sus proyectos y recomendarles la orientación de las placas solares, para lo que han sido previamente formadas. Después, una vez que los clientes aceptan su propuesta, envían los documentos a la empresa, que se encarga de firmar los convenios. Trabajan seis horas al día (se les remunera por horas) de forma telemática, para lo que Powen les ha proporcionado un ordenador. Y están pendientes de que les faciliten otro, lo que les permitirá trabajar más horas y conseguir así aumentar su salario.

Jornada laboral para la fotovoltaica Powen. / EL PERIÓDICO

De momento llevan seis meses y se reparten el trabajo entre las más jóvenes, que van turnándose por días o en horario de mañana o de tarde. Entre ellas se encuentra Salomé Mbuli, la priora del convento (como se denomina a la madre superiora en la vida contemplativa). Tiene 45 años y es natural de Kenia. «Estamos en contacto constantemente con la sede de Madrid, nos llaman las chicas», cuenta entre risas. Los clientes saben desde el principio que tratan con monjas de clausura y nunca, nadie ha puesto ningún reparo. «Se sorprenden, pero nos tratan muy bien, es un trabajo administrativo», explica Salomé, que lleva ya 28 años en Trujillo.

Tenía 18 recién cumplidos cuando llegó, de la mano de un párroco de su país que tenía contacto con las Jerónimas de Cáceres, con las que las Dominicas tienen un vínculo fraterno. «Siempre tuve mucha curiosidad por esta vida, cuando iba a la iglesia y veía a los sacerdotes me parecían ángeles con aquellos trajes», recuerda. Se apuntó para ser monja de clausura y tardó un año en llegar a España. Reconoce que al principio sintió miedo «a lo desconocido», pues había puesto rumbo a un país nuevo, con costumbres, clima y comida diferentes y con un idioma que no entendía (en Kenia se habla inglés). En el avión, de hecho, se le pasó por la cabeza abandonar: «Si en ese momento hubiera sido un autobús, lo habría parado y me habría dado la vuelta», rememora.

Solo vuelve a casa cada tres años, aunque parece que el tiempo se hace más corto porque mantiene contacto diario con su familia a través de Whatsapp. «Ahora de cualquier cosa que pasa te enteras en el momento, antes era por carta y cuando te llegaba, si era una muerte, ya se había enterrado el familiar», dice.

A Alcalá a buscar trabajo

Las Dominicas eran adelantadas a su tiempo ya en los años 80, pues el de la fotovoltaica no ha sido el único trabajo que han realizado para ganarse la vida: hace 40 años también prestaron sus servicios para el Banco Popular, y después para el Santander, cuando este grupo adquirió el primero. Sus homólogas en Alcalá de Henares, que ya eran empleadas de esta entidad bancaria, les recomendaron acudir a hablar con un directivo del banco y dio la casualidad de que aquella persona era natural de Badajoz. Fue clave para convencerle de que les diera trabajo. «Fuimos el único monasterio de fuera de Madrid que trabajó con el Banco Popular», recuerda. Hacían de administrativas y les ayudaban a ordenar la documentación: «Entonces venían furgonetas cargadas de montañas de papeles y nosotros las ordenábamos por fechas, localidades, …», señala. Después todo se informatizó y llegaron a trabajar con dos ordenadores con doble pantalla, hasta que el trabajo se les terminó hace tres años.

Dicen que el día se les hace corto. Se levantan a las 06.00 horas, media hora después tienen la oración, el oficio de lectura y los laudes, otros 45 minutos de oración individual y a las 08.30 horas la misa. Tras ella rezan el rosario hasta las 09.30, cuando desayunan. Después, su vida diaria: unas trabajan para la fotovoltaica y el resto realiza las labores del convento (se reparten las tareas): «Somos muy democráticas, todas hacemos de todo», cuentan. A las 13.30 horas celebran la sexta, un rezo cantado («somos muy cantaoras»); a las 14.00 la comida, después tiempo de recreo hasta las 16.00 horas, cuando celebran otro rezo y acto seguido a las que les toca vuelven al trabajo (hasta las 18.00 horas) y las más jóvenes reciben formación (estudian Teología y Psicología). Algunas han llegado incluso a sacarse una diplomatura.

La formación y el trabajo les acercan a la sociedad, pero desde el interior del monasterio en el que viven, pues solo puedan pisar la calle en ocasiones justificadas: para ir al banco o al médico. Las Dominicas son monjas de clausura, formadas y empresarias, que han sabido reinventarse para mantenerse. De hecho, llegaron incluso a vender una parte del huerto del edificio par conseguir dinero y comprar un órgano, del que carecían: «Jugando para salir adelante», justifican. Siempre han preferido innovar que dedicarse a los dulces, oficio con el que intentan mantenerse la mayoría de las religiosas como ellas: «Nosotras lo intentamos, pero nunca se nos han dado bien», se ríe la madre Inmaculada.

Las Dominicas de Trujillo: de clausura, trabajadoras y empresarias / Carlos Gil

Un convento democrático y construido por la reina Isabel

La orden de Santo Domingo está vinculada a Trujillo desde 1492. Primero se asentaron en una judería en la calle Tiendas hasta que se trasladaron a la calle Tintoreros, donde se bautizó Francisco Pizarro. Fue aquí donde se constituyó el actual monasterio de San Miguel, donde solía hacer parada la reina Isabel I cuando venía de Portugal, para orar. Era muy religiosa. Quedó muy impactada por la vida de las mujeres que allí residían, así que ordenó la construcción del actual edificio, donde se levanta el monasterio a día de hoy, en la calle San Miguel. Pero la ejecución se quedó a medias pues en mitad de las obras la reina falleció. Por eso el claustro solo cuenta con un ala y media, en vez de las cuatro que estaban proyectadas.

Son muy democráticas. El convento está dirigido por una priora (como se conoce a la madre superiora en la vida contemplativa) que es elegida por votación entre todas las que conforman la comunidad. No hay candidatas, todas son aspirantes. El voto, secreto, se deposita en una urna en presencia del obispo. Y dos hermanas hacen de escrutadoras: una de actuaria y otra de secretaria. Se elige a la que más votos haya obtenido, que ostenta el cargo durante tres años.