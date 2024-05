El SES realizará 7.000 contrataciones para cubrir las vacaciones de verano

El Servicio Extremeño de Salud (SES) prevé realizar más de 7.000 contrataciones para garantizar la asistencia sanitaria en toda la región durante las vacaciones de verano, a lo que se destinarán un total de 13 millones de euros. La consejera de Salud y Política Social, Sara García Espada, ha ofrecido los datos este jueves en el pleno de la Asamblea, donde ha asegurado además que la atención programada en consulta y la actividad quirúrgica se adecuarán a esas contrataciones y los permisos vacacionales.

"La asistencia está y estará garantizada en Extremadura al margen de la época del año", ha dicho en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Isabel Gil Rosiña. García Espada ha defendido la labor de su departamento para sacar a la sanidad de la "agonía incuestionable" en la que la sumió el PSOE, un trabajo "que no es por épocas o estaciones, sino continuado y planificado". "No esperamos al verano porque los médicos no pueden estar en el banquillo esperando a cubrir vacaciones", ha defendido la titular de Sanidad.

En esa línea, ha explicado que desde el inicio de la legislatura se han realizado un total de 21.573 contrataciones y se ha conseguido que pequeños municipios, "después de varios años", vean cubiertas sus plantillas al cien por cien: Miajadas, Valencia de Alcántara, Usagre, Segura de León y, a partir del 4 de junio, Burguillos del Cerro.

A ello se sumarán otras 7.000 contrataciones extraordinarias para cubrir las vacaciones de verano del personal del SES, a lo que se destinarán más de 13 millones de euros. García Espada no ha especificado cuántas de ellas serán de médicos, pero sí ha detallado que tanto la actividad quirúrgica como la atención programada en consulta se adecuarán a esas contrataciones y los permisos de vacaciones.

Falta de médicos

García Espada ha insistido en que la falta de médicos es un problema "acuciante" en toda España, que se agravará a 10 o 12 años vista (el tiempo que se tarda en formar a un facultativo) y por ello ha vuelto a demandar medidas al Ministerio de Sanidad.

"Miles de jóvenes están a las puertas de las facultades con vocación de enfermeros, pero nos vemos obligados a contratar extracomunitarios", ha lamentado la consejera. García Espada insiste en que su departamento se está "dejando la piel" con medidas como incentivos económicos y contratos de hasta tres años para fichar a los médicos de otras comunidades, frente a las "jubilaciones sin repuesto" del PSOE.

Por su parte, Gil Rosiña ha criticado la falta de información respecto a este asunto y en cuanto a las medidas tomadas, ha considerado que algunas no van en la dirección correcta. "Que un médico trabaje en dos áreas de salud no se ha regulado debidamente porque puede entrar en colisión con los concursos de traslado", ha advertido Gil Rosiña, que en última instancia considera que esta medida beneficiará a los hospitales de referencia sin resolver el problema donde de verdad existe: en los hospitales periféricos, "que seguirán igual".

En la misma línea, la socialista ha considerado que la contratación de los médicos extracomunitarios debe ser "una herramienta puntual y no una medida que se prolongue a largo plazo". "Lo que necesita el SES son respuestas", ha considerado la diputada.

