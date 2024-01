La protagonista del partido entre el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura y el Talenom Boet Mataró, resuelto para las locales por 71-66, fue Celia García Paunero, homenajeada por su club por sus 200 partidos en competiciones FEB. Tras el triunfo reconocía estar conmovida, sobre todo porque el acto se había organizado por sorpresa y con la presencia no anunciada previamente de sus padres y su hermana. «Ha sido espectacular. No tenía ni idea. Cuando me he girado y he visto a mis padres y a mi hermana me he emocionado. La verdad es que no pienso en llegar a los 300 partidos, lo mismo que nunca pensé que fuese a jugar profesionalmente», reconocía la alero, que recibió el premio principal de un resultado que sirve para que su equipo se mantenga en la tercera plaza de la Liga Femenina Challenge.

Celia García: «Muchas damos pasos adelante para hacer mejor esta sociedad, un mundo de igualdad» «Teníamos ganas de volver al Multiusos. Estamos muy cómodas, más acertadas que fuera. Era muy importante volver a esa senda de buen juego, de garra, de actitud», comentó. García se mostró optimista de cara al futuro: «Ya hemos pasado el ecuador de la liga y las cosas que van bien no nos gusta cambiarla. Día a día. Podemos hacer una buena segunda vuelta».