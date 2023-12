Los García Paunero, familia orgullosa arriba y abajo

Nunca había pasado que Paco García, con una larga trayectoria en los banquillos, dirigiese un partido oficial de un equipo suyo, en este caso el Real Valladolid Baloncesto, en la ciudad donde juega su hija Celia García, que ahora es referente en el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. Ella siguió el choque ante el Cáceres Patrimonio desde la grada junto a su madre, Ana Paunero, y su hermana Clara, que acaba de regresar de Japón, donde ha sido bailaora profesional de flamenco.

Los elogios entre padre e hija son indisimulados. Paco está feliz de lo bien que le está yendo a Celia en Cáceres y explica su rápida adaptación en que la chica creció viviendo aquí y allá, según donde surgiese un equipo para entrenar. «Pasó por once centros escolares antes de irse a Estados Unidos. Eso le ha ayudado a entender mejor todas las circunstancias y en Cáceres ha encajado a la perfección», comenta. De ella destaca su «seriedad en el trabajo». También tiene palabras hacia Jesús Sánchez, el entrenador del Al-Qázeres: «creo que se respetan mutuamente muchísimo y eso es muy importante».

¿Futura entrenadora?

La jugadora no se queda atrás en el grado de admiración, pero sostiene que en casa nunca se la instó a ser jugadora de baloncesto, sino a elegir con entera libertad a qué quería dedicarse. De hecho, hizo varios deportes más con la competitividad como bandera. Sí reconoce que «desde que nací he tenido un balón de basket cerca» y que siendo muy niña ya le gustaba asistir a las ruedas de prensa de su padre, «donde aprendía mucho». La familia da la impresión de estar muy unida.

Quizás dentro de ella, aunque todavía le queda camino como polivalente alero tiradora, se esconda una entrenadora. Cosas del ADN. «La verdad es que me gusta bastante. He tenido alguna experiencia con baloncesto de formación y en 3x3 y me ha gustado», apunta.

¿Y el partido en el que ganaron los visitantes? Dice que «siempre»va «con el Cáceres y con Roberto [Blanco], y él lo sabe», pero que esta vez los aficionados la tienen que comprender. Y es que, donde esté un padre...