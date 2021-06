La oposición de Venezuela que lidera Juan Guaidó denunció este martes que, entre enero y marzo de este año, hubo 472 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios policiales de distintos cuerpos de seguridad. Según explicó la exdiputada Yajaira Forero, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) encabeza la lista en número de ejecuciones efectuadas, seguido de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y por último las policías regionales y municipales. "Definitivamente los que hoy se mantienen en el poder no tienen y nunca han tenido la mínima intención de aplicar los mínimos correctivos necesarios para detener estas graves violaciones a los derechos humanos", agregó Forero.

Advirtió que 472 "no es solo un número", sino que "son seres humanos, muchos de ellos inocentes", y si "alguno de ellos ha cometido un delito, debieron ser puestos a la orden de las autoridades competentes y no hacer justicia por sus propias manos". En su opinión, existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de los efectivos de fuerzas de seguridad del Estado que afecta "de manera particular a jóvenes varones entre edades de 18 a 30 años de los sectores populares".

Criticó que el Gobierno no haya tomado "medidas correctivas" contra los funcionarios que han cometidos crímenes, "a pesar que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y la Misión de Determinación de la ONU, a través de sus informes, exhortaron a hacerlo".

La exdiputada solicitó una investigación a los responsables de la "violación del derecho a la vida". "Es evidente que esto sucede en un país donde el sistema judicial está politizado y solo es empleado para perseguir a los opositores, acá lo que reina es la impunidad", concluyó Forero.