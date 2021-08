«Las cifras se empiezan a parecer a las de hace dos años, aunque hay que tener los pies en el suelo ya que todavía están lejos de ser las del 2019». Lo dice José Luis Hernández, presidente de la Asociación de Hoteleros de Mérida (Ashomer). Pese al repunte de la pandemia, el colectivo mantiene sus previsiones de cara a este mes de agosto y prevé alcanzar una ocupación media del 75%.

El verano para los hoteles empezaba a tener un color muy distinto al del año pasado. En Mérida, con la celebración del festival de teatro más las visitas a monumentos como el anfiteatro, el museo... el sector ha experimentado una mejora considerable con respecto a los meses anteriores. Las buenas sensaciones se pueden observar en las previsiones para el mes de agosto. «Son muy ilusionantes», manifiesta Hernández, quien añade que las expectativas se están materializando. «Aunque todo es de última hora, la verdad es que están llegando bastantes reservas», dice.

La misma visión ofrecen diversos establecimientos de la ciudad. El Parador, por ejemplo, se encuentra a un 63% de ocupación, una cifra que es muy parecida en el Mérida Palace, donde hasta mitad de agosto tienen colgado el cartel de completo, según datos ofrecidos por los trabajadores.

En cuanto al pasado mes, las cifras son de un 70-75 por ciento de ocupación, señala Hernández. Estos datos los corrobora el Mérida Palace, quien comenta que en julio han estado «siempre llenos». «Está siendo una pasada de año», dicen. También es positivo el dato que aportan desde el hotel Zeus, que han tenido «una ocupación alta, entre un 80-90 por ciento» en el mes de julio.

Precisamente, al comienzo de la campaña de verano muchos de los hoteleros pensaban que podía ser un buen momento para recuperarse del mazazo sufrido en el 2020, y parece que lo están consiguiendo ya que han superado las previsiones iniciales. «El primer día que abrimos el hotel cuando se podía viajar se produjo un aluvión de reservas, una saturación. Esperaba que viniesen turistas pero no esta cantidad», expone Juan Carlos desde el Zeus.

Sin cancelaciones

El aumento de los contagios en las últimas semanas no ha provocado un descenso de las reservas ni un aumento de las cancelaciones. «En principio, no hay anulaciones ni nada por el estilo, sí es cierto que preguntan cómo está el tema de las restricciones, pero eso no ha impedido viajar, de momento», expone Juan Carlos. Asimismo, Jesús, del Mérida Palace, declara que «las reservas se han mantenido igual que antes. La gente está muy concieciada», afirma.

Por otro lado, la mayor parte de los visitantes que acuden a la ciudad proceden del territorio nacional. «Todo perfil nacional, ellos son los que están tirando del consumo, del carro y de las pernoctaciones ya que la presencia de turistas extranjeros es anecdótica», comenta Hernández. Estos se quedan en la ciudad una media de 1,7 días, afirma. Gran parte de los viajeros proceden del norte de la península, de Madrid y del sur, por lo que «pasan por Mérida, que es una ciudad apetecible, además pueden ver una obra del festival y ya aprovechan un par de días para visitar la ciudad, además de que está cerca de otros lugares maravillosos de la geografía extremeña, como Trujillo, Cáceres o Guadalupe», dice Hernández.