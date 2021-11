Nuestro objetivo es poner el foco no solo en las manifestaciones de violencia contra las mujeres que todo el mundo identifica, como el maltrato físico o el verbal, sino visibilizar otras violencias que están más ocultas, más normalizadas y que tienen lugar en ámbitos más privados. De este tipo de violencia se habla poco y cuesta mucho reconocer», así define la delegada de Igualdad de Género en el Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses la nueva campaña que el consistorio va a poner en marcha coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El objetivo es sensibilizar a la población contra todo tipo de violencia que sufren las mujeres «por el hecho de ser mujeres» y, fundamentalmente, sobre aquella que «no se ve» y que está llegando incluso a convertirse en «comportamientos sociales aceptados».

«Estamos acostumbrados a hacer la denuncia todos los 25 de noviembre pero queríamos poner la lupa en lo que no se ve. Por eso el mensaje de la campaña es ’Presta atención a lo que no se ve’ y persigue que no seamos cómplices de este tipo de violencia. Utilizamos el iceberg porque es una imagen muy ilustrativa porque del problema vemos solo lo superficial y en la de abajo encontramos cosas que son muy importantes», explica.

Así, a través de carteles, cuñas radiofónicas y un spot en televisión, la campaña busca prevenir a la sociedad sobre las violencias machistas en sus diversas modalidades y, sobre todo, sobre aquellas que son «disimuladas», que «no se ven» y que son «sutiles y simbólicas» pero igualmente perjudiciales para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

La delegada de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, alerta en concreto sobre aquellas formas de violencia machista que son «recurrentes» y pese a estar «disimuladas» contribuyen a «naturalizar la subordinación y el maltrato» y no contribuyen a avanzar hacia la igualdad entre sexos.

Bajo el eslogan «Presta atención a lo que no se ve. No seamos cómplices», la campaña del consistorio emeritense refleja a través de un iceberg todos los tipos de violencia contra la mujer que se dan en la sociedad, de forma explícita o «disimulada» y que «no se reconocen tanto».

Así, en la punta del iceberg, y con el objetivo de que los ciudadanos en general no se conviertan en «cómplices» de este tipo de comportamiento «disimulado», se sitúan como violencias machistas no disimuladas los asesinatos, la violación, la agresión física, los abusos sexuales, las amenazas, los insultos y los gritos.

Tras esa punta del iceberg, y como elementos no tan reconocidos socialmente como violencia machista pero que sí lo son también, se citan en el cartel de la campaña la anulación, la invisibilización, la humillación, la violencia digital, la desvalorización, el control hacia la mujer, el desprecio, la publicidad sexista, el desprecio o el humor machista, entre otros.

El 25-N es un día para visibilizar la violencia machista contra las mujeres pero también el trabajo que se realiza durante todo el año, así como la prevención y visibilización en la comunidad educativa.

Compromiso contra la violencia de género

De este modo, Ana Aragoneses ha subrayado que con esta campaña, y con otras acciones, el gobierno local de Mérida se suma a la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el planteamiento de que esta lacra se da en todas las sociedades del mundo como un «escándalo diario» que, en todo caso, se manifiesta de diferentes maneras.

No obstante, el eje común de este tipo de violencia en todo el mundo es «la discriminación a la mujer por ser mujer», tanto en la vida pública como privada», añade Aragoneses, quien ha incidido en el «compromiso firme» del gobierno local de Mérida para combatir estas prácticas y, al mismo tiempo, los discursos políticos negacionistas de las mismas.

Con ello, la delegada municipal ha destacado que el Ayuntamiento de Mérida continuará impulsando medidas que contribuyan a erradicar esta lacra, utilizando para ello entre otros medios y recursos los contemplados en la Ley contra la Violencia de Género y el Pacto Estatal sobre esta materia.

Mujeres atendidas

En este punto, Ana Aragoneses explica que entre octubre de 2020 y el mismo mes de este año 2021 un total de 127 mujeres han sido atendidas en la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida por cuestiones relacionadas con violencia de género.

En concreto, las que cuentan con entre 18 y 35 años representan el 44,88 por ciento de esas mujeres atendidas; y con entre 36 y 45 años suponen el 29,13 por ciento; de 46 a 55 años el 13,38 por ciento; de 56 a 65 años el 7 por ciento; y mayores de 65 años el 5 por ciento.

De este modo, las mujeres jóvenes son las principales usuarias del servicio de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida y, por tanto, hay que poner el «foco» en su atención, además de en la prevención, formación y educación en «igualdad de oportunidades».

Asimismo, de esas 127 mujeres atendidas, el 76 por ciento son mujeres de Extremadura, el 14,96 por ciento del resto España y un 8 por ciento procedentes de otros países.

También, el 71 por ciento de las mujeres atendidas en la citada oficina son desempleadas con prestación y un 20 por ciento trabajadoras por cuenta ajena. Igualmente, el 7,87 por ciento de las atendidas son mujeres con discapacidad.

De su lado, en el Punto de Atención Psicológica de Mérida, que es otro de los recursos de la Delegación Municipal de Igualdad, están siendo atendidas un total de 109 mujeres.

Mesa de seguimiento

El próximo 29 de noviembre se reunirá la Mesa de Seguimiento de Actuaciones sobre Violencia de Género en Mérida, que es un instrumento en el que se da cuenta sobre el número de mujeres que están siendo atendidas en la ciudad y que tienen un procedimiento judicial abierto, además de informar sobre el número de denuncias y órdenes de protección de víctimas de violencia machista.

Esta mesa está formada por representantes de los agentes implicados en la atención a mujeres que son víctimas de la violencia de género, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Policía Local; además de miembros de la Delegación de Igualdad de Género municipal que trabajan en atención psicológica y directa con afectadas, y asociaciones especializadas en la materia.

En la delegación de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mérida existe un grupo de mujeres expertas en la atención a víctimas de violencia de género, que está activo todo el año. Incluso durante la pandemia las mujeres de Mérida se han sentido protegidas gracias al contacto directo que se mantuvo con ellas. Se trata de un espacio seguro donde pueden preguntar y informarse.

«Nosotras las ayudaremos a identificar qué es lo que están viviendo y las acompañamos en la toma de decisiones, e informamos de los recursos a su disposición». Además, están en contacto directo con otros recursos que intervienen en la ciudad en violencia de género como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los juzgados, entidades sociales y asociaciones. También se mantienen reuniones periódicas con las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) para coordinar actuaciones.