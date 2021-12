Hablar en Mérida de cine es hablar de Ángel Briz. Graduado en Periodismo, ejerció la profesión durante más de 40 años en el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Mérida y lleva al frente del certamen 15 años.

-¿Cómo han reaccionado los emeritenses al Festival de Cine Inédito de Mérida?

-Estamos satisfechos porque hemos visto un público deseoso de volver a las salas, aunque haya aún reticentes a entrar en sitios cerrados. Solo podemos estar agradecidos a un público que ha venido a ver películas durante nueve días consecutivos, se ha olvidado de su gran pantalla de televisión y de las plataformas que tiene en casa y ha venido a los Cines Victoria a disfrutar del cine en pantalla grande, con la mejor calidad de imagen y sonido.

-¿Cuántas personas han acudido a este evento?

-A la sección oficial han acudido unas 1.100 personas, y unos 2.500 espectadores a ‘Cine y escuela’. Los profesores han valorado un año más de forma muy positiva esta experiencia.

-¿Se han cumplido sus expectativas o eran más altas?

-No, porque sabíamos las circunstancias de esta edición. Siempre encaramos el festival con optimismo porque traemos la mejor oferta de cine de calidad que puede verse en esos momentos, pero durante la pandemia hemos perdido la costumbre de ir a las salas y sabíamos que eso nos iba a perjudicar. Los exhibidores es el sector que peor lo está pasando en esta complicada y difícil etapa y tenemos que apoyarles en estos momentos. Joaquín Fuentes, premio Miradas este año, dice que «cada pueblo tiene lo que se merece y, si los espectadores no acuden a las salas, ellos son los responsables de que no haya cines en sus pueblos».

-¿Cree que las plataformas digitales y la pandemia han influido en la disminución del número de personas que acuden al cine?

-Es evidente que la pandemia nos ha alejado de las salas, pero no del cine. Al contrario, el consumo de películas y de series ha sido masivo en ese tiempo de encierro que nos ha tocado vivir. Hay que animar al espectador a volver al cine y ahí los exhibidores tendrán que inventarse fórmulas, descuentos y ofertas como los que se hacen en la Fiesta del Cine.

"Nos falta un poquito para llegar a la normalidad, pero soy optimista. Los blockbusters están teniendo de nuevo buena repercusión entre el público joven"

-¿Qué le faltaría al cine para volver a recuperar ese público fiel?

-Estamos en un momento que no sabemos qué puede pasar, con las mayors estrenando películas en salas y plataformas al mismo tiempo, o solo en plataformas; nos estamos saltando el sistema de ventanas de exhibición porque de siempre se estrenaba en el cine, luego en vídeo o plataformas y más tarde en televisión. Pero hay que ser optimistas. El sector ha sobrevivido a muchos enemigos.

-¿Cómo ve el cine en la ciudad?

-Nos falta un poquito para llegar a esa normalidad, pero como decía soy optimista. El otro día leía que los blockbusters están teniendo de nuevo buena repercusión entre el público joven, lo que muestra que el cine les sigue atrayendo. Ahora puede que lo que tengan que hacer los exhibidores sea atraer al público de más edad. Mérida es una ciudad privilegiada en cuanto a cine. Los Cines Victoria tienen una programación comercial muy diversa. Si queremos continuar igual, hay que ir a las salas.

-¿Cree que el teatro cine María Luisa atraerá junto a Cines Victoria a más público a las salas?

-Creo que sí. La mayor oferta y en dos lugares distintos como serán el centro de la ciudad y el extrarradio ayudará al crecimiento del número de espectadores. Vamos a tener dos espacios excepcionales para ver películas en pantalla grande, y el propio Festival de Cine Inédito puede plantearse un crecimiento con esta mejor oferta.