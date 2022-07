Hace unas semanas Pelín se vino a vivir a casa; se instaló en el sótano donde pasa el día casi dormido y las noches casi despierto, cuestión nada baladí pues en el sótano dormimos en verano mi hijo Álvaro y yo. Dice Pelín que allí hay por lo menos tres grados de temperatura menos que arriba y cuando le digo que a él qué más le da se ofusca con una perorata sobre si creía que él no sentía frío o calor, si pensaba que él no tenía sentimientos y que una vez más (y no es el único) le había defraudado.

Menos mal que Pelín tiene la misma virtud que mi nieta Merceditas (me refiero a la capacidad de olvido) y a los cinco minutos me vino a proponer un plan: Pelín quiere retar a la Renfe a una carrera desde Cáceres a Badajoz: los de Renfe en el tren ese que dicen que es alta velocidad (¡qué risa María Luisa!) y Pelín en un carromato, tartana o diligencia que todavía no ha elegido modelo ni armas (de tomar). El primer disgusto se lo ha llevado cuando le he dicho que la Renfe prácticamente no existe, que ahora la llaman Operadora o Adif, que los Ferroviarios al final solo serán una Cofradía de Semana Santa y que la carrera la tiene perdida; hombre, si fuera desde Madrid la ganaba seguro porque ese tren bala (y dale con María Luisa) no sale de Madrid. El porcentaje de que se quede parado en el camino es elevadísimo, la probabilidad de que algo salga a arder está por las nubes (de humo) y el sonido a chatarra es tan elevado que en vez de tren habría que llamarlo tran por el tran-trán que va emitiendo, que deja a los pasajeros confusos y casi corridos porque esperaban un tren más rápido, unos vagones más limpios y unos operadores (de la Operadora) menos mentirosos, pues sus anuncios e inauguraciones más parecen burlas que avisos de mejoras. «¡Pues sí que está mal la cosa!», me ha dicho Pelín cariacontecido sin prever, ingenuo él, que todavía puede estar peor: todavía le pueden dar a Adif la Medalla de Extremadura. Cosas más raras veremos en septiembre.