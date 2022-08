Voy bajando por la calle Pontezuelas, para no ser cansino diré que era de noche y, sin embargo, sudaba. Tras la ventana del Chinche alguien me observa y es inevitable que nos sigamos mirando: si ancha es Castilla, estrecha es Pontezuelas en su única acera (al otro lado barbecho tupido de basuras y gatos; aquí, por no pasar, no pasan ya ni las cigüeñas). Al trasluz, veo como su cabeza se va inclinando hacia la ventana, como una planta busca la luz, y recibo su mirada hostil como algo frío sobre mi cara. Desde esos ojos sombríos y cercanos oigo… «Rafita, que soy Pelín…».

Es como si del pasado me llegaran voces que no puedo oír bien, pero, en cambio, siento con nitidez su aliento como brisa que baja desde Carija. ¿Qué te aflige ahora, alma de cántaro? «El fracaso de mi campaña a favor de una plaza a Manolita Chen, icono cultural de la Mérida del siglo pasado, alivio de nuestros abuelos y rendija entre la censura y la libertad de enseñanza (de enseñar)». Otra vez tiene razón Pelín: si hay dos personajes del pasado que merecen reconocimiento emeritense son Manolita Chen y José Tamayo, cada uno desde su óptica. Pero Margarita Xirgu, ¿por qué solo ella? Que no digo yo que la Xirgu no tenga su mención, pero, ya puestos, más veces interpretaron aquí Paco Rabal, Eduardo Marquina, Manuel Dicenta, Nuria Espert o Juanito Valderrama. Monserrat Caballé cantó solo una vez y le dieron la medallita de Extremadura. Después dio el cante. Lo cierto, dice Pelín, es que nuestros padres, en nuestras barriadas, no sabían quién era Margarita. Pero todos iban, aquí al lado en La Argentina, al Teatro Chino Manolita Chen… Aún resuenan en mis fantasmales oídos su lema: «Piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes, simpático público». Aquellos eran tiempos de una Mérida que nacía y otra que bostezaba… Salí de Pontezuelas sin llegar a saber cómo conseguiré reivindicar a Manolita Chen, yo simplemente pasaba por allí y a la altura del Chinche sudaba...