El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recalcado este viernes que si la industria azucarera que se pretende instalar en la ciudad no solicita licencia de obra antes de que termine este año, "que no cuente con el ayuntamiento, no vamos a esperar más". Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, en las que ha insistido que "si antes de que finalice el año no ha solicitado la licencia de obra, con el apoyo del ayuntamiento no va a contar".

Osuna ha recordado que el Gobierno central ya ha comunicado de manera afirmativa a los promotores de esta industria azucarera la disposición de los 130 millones de euros de fondos para ponerla en marcha. "La azucarera dice que sus tiempos son otros, pero los tiempos del Ayuntamiento de Mérida no. Si antes de final de año no se ha presentado la solicitud de licencia de obra, no vamos a esperar, porque yo tengo que defender los tiempos de la ciudad de Mérida, y es mucha la inversión y las facilidades que le ha dado la Junta de Extremadura a estos empresarios". En cualquier caso, el mandatario emeritense ha subrayado que habrá que esperar a final de este año "para ver si se va a instalar definitivamente porque, además, le caduca la declaración ambiental y tendrían que volver a tramitarla y eso sería retrasar el proyecto muchísimo más años, y el ayuntamiento no va a esperar", ha reiterado. Cabe recordar que el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, aseguró en julio del pasado año que las obras de construcción de la industria comenzarían a lo largo de este año, con la idea de que esta pudiera entrar en funcionamiento en 2024. La iniciativa contempla una inversión de 500 millones de euros de los cuales la promotora aportará unos 300 y el importe restante lo abonarán entre la Junta y el Gobierno central.