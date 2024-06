Amaral se da un baño de masas con Pablo Carbonell entre el público y reaparece en Mérida tras el covid

Amaral son Eva y Juan. Llevan haciendo directos desde 1998 y siguen llenando estadios, y también teatros. Teatros romanos como el de Mérida, que no es cualquier cosa. Lo han vuelto a hacer esta noche en la tierra de Augusto ante un público que ha vuelto a venerarlos. Está siendo, además, un concierto especial el de esta noche en el Stone&Music, porque ha supuesto la reaparición de Eva, que tuvo que abandonar su gira tras contraer el coronavirus. Recuperada de su voz, la voz de oro del pop español, desgarrrada y delicada, rockera y poderosa, todo a la vez, el anochecer de hoy está siendo 'nuestra revolución', la que canta Eva y la que está protagonizando Amaral en el escenario emérito de la capital de la antigua Lusitania.

'Sin ti no soy nada', 'Mares igual que tú' y 'Días de verano' han servido de aperitivo a este espectáculo en el que no ha faltado Pablo Carbonell, cantante, humorista y actor, que es un adictoemérito y que ya el verano pasado estuvo por el Romano disfrutando de la obra de 'Salomé' dentro del Festival Clásico. "Mérida es una gozada", dijo entonces y no le faltaba razón.

Amaral se formó en Zaragoza y su discografía se compone de ocho álbumes de estudio, una edición especial y dos DVD en directo. Sus mejores temas desfilan esta noche en un teatro con todas las entradas agotadas y dispuesto a disfrutar de otro momento de magia en la siempre bella Mérida.