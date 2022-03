Sara Cisneros González (Cáceres, 1994) es educadora social, en parte porque la inclusión forma parte de su vida desde que nació su hermana Paula, con síndrome de Down. No es docente, pero sí que difunde educación, a su manera, a través de sus redes sociales.

-¿Por qué eligió Educación Social?

-Como en la mayoría de decisiones que tomo en la vida, tuvo mucho que ver con mi hermana Paula. Ella nació con síndrome de Down y fue me di cuenta de las dificultades que tiene que afrontar una persona con diversidad funcional día. Percibí la desinformación y falta de apoyo y de normalización que existe en la sociedad, por regla general. En resumen, me formé como educadora no tanto por ejercer de ello, sino por adquirir las herramientas necesarias para poder aportar mi granito de arena a la inclusión de personas que, como mi hermana, se van a topar con barreras en su vida.

-¿Empieza en el colegio la discriminación entre niños y niñas?

-Por experiencia puedo decir que, en la mayoría de los casos, empieza en casa para luego reflejarse y agravarse en el colegio. No obstante, no creo que esta discriminación siempre sea producto de maldad, sino que viene dada por falta de información. Es muy necesaria la educación en valores no solo en las escuelas, sino también en el ámbito familiar.

-Atesora 223 mil seguidores en Instagram y 1,6 millones en TikTok. Sus vídeos están llenos de reflexiones que calan en su público, ¿es en cierto modo su forma de divulgar educación?

-Es mi forma de divulgar mi educación y mis valores, esos que mis padres se han encargado de inculcarme desde pequeña. Son consejos que me doy a mí misma y que me gusta compartir con el público por si a alguien le pueden ayudar porque son situaciones reales.

- “Mujeres apoyando a mujeres, ¡qué fantasía!”, asegura en uno de sus post. ¿Podría hablarnos de la sororidad?

-Sin duda la hermandad, el apoyo y la alianza entre mujeres es algo necesario en la sociedad, no solo para ayudarnos unas a otras, sino para conseguir cambiar la realidad--sociedad heteropatriarcal-- a la que nos enfrentamos. En uno de los vídeos hago referencia a este apoyo como una “fantasía” porque me siento afortunada de recibir apoyo y cariño de otras chicas. Por otro lado, debo reconocer que, mayormente, los comentarios más ofensivos, las críticas y los juicios más dañinos también vienen dados por mujeres. Esto es una muestra de la necesidad de conseguir una sororidad sólida y real.

-¿Qué es el hate?¿Cómo lo afronta?

-’Hate’ es como se denomina en las redes sociales a los comentarios de odio.

Al igual que las redes son un escaparate con grandes posibilidades, también es una diana fácil y rápida del acoso. Como digo en uno de mis vídeos me hace mucha gracia leer un mensaje de “haters” seguido de “es a lo que te expones”. También lo hago cuando salgo a la calle y pocas personas se atreven a decirme cómo debo vestir, si he engordado o adelgazado, cómo de fiel parece mi pareja, cómo educar a mi hermana o cómo debo comportarme.

Intento que estas situaciones no me afecten, pero hay veces que duelen, y mucho.