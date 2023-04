Sergio Fernández arrancó fuerte su charla en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata. “En el siglo XXI solo habrá dos tipos de personas en lo profesional, las emprendedoras o las pobres, y esto está siendo ya una realidad. El espíritu emprendedor, las ganas de empujar, sumar, de inventar, de ser creativo, es lo único que va a tener cabida en las empresas. Las personas que no son emprendedoras se están quedando fuera del sistema, porque no hay hueco para las personas que no tienen actitud emprendedora”, afirmó con rotundidad. La conferencia se enmarca dentro de Navalmoral Emprende, un programa para motivar la creación de empresas y empleo en Navalmoral de la Mata promovido por la Concejalía de Empleo, Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.

Tu vida va a cambiar después de escuchar a Sergio Fernández en Navalmoral Emprende En este sentido, desgranó sus 7 claves prácticas para el desarrollo personal y profesional que deben ir unidas, algunas de las cuales son: la roca, todos tenemos que tener una en lo personal, en lo profesional y en lo social, “para hacer que cada día mole”; debemos además sistematizar la construcción de relaciones, crecer rodeado de personas que también crecen; establecer un diezmo educativo para formarse constantemente, de manera gratuita o de manera pagada, hay mucho conocimiento gratis y también pagando; y una última, la dieta hipoinformativa, menos caso a los medios de comunicación social pues las noticias negativas que nos cuentan nos influyen en nuestro desarrollo. Respecto a la IA, de plena actualidad estos días también por las noticias sobre el Chat GPT, aseguró que “con la inteligencia artificial se va a abrir una brecha digital entre las personas que estamos dispuestas a aprender aunque nos parezca incómodo y nos lleve tiempo y las personas que dicen que esto pasará. Porque no va a pasar y la IA tendrá un fuerte impacto en nuestras vidas en un futuro cercano”. Vea la entrevista completa a Sergio Fernández aquí: Emprender en Navalmoral de la Mata La charla de Sergio Fernández, que generó debate y mucha participación entre el público, dio paso al momento más emotivo de la noche, dentro de la Gala Navalmoral Emprende: el reconocimiento y agradecimiento a un grupo de emprendedores y emprendedoras su participación en otra actividad desarrollada en este proyecto innovador: “Un café con…hablando de emprendimiento”. Una serie de 10 entrevistas, que se pueden ver en www.navalmoralemprende.es, en las que han compartido, desde la generosidad, su tiempo y sus experiencias personales a la hora de poner en marcha sus negocios, sus opiniones sobre emprendimiento y sus puntos de vista sobre emprender en Navalmoral. Todos han hecho además de su negocio su vida y han sabido encontrar su nicho, levantarse tras caídas, cumplir sus sueños o reinventarse en pandemia. Ellos y ellas han sido, entre otros, Álvaro García Merino, Ramón Barbado, Mabi Domínguez, Cristina Marcos, Daniel García, Toni Luengo, Amparo Vaz y Alejandro Cortijo que recibieron un galardón con forma de ala, tan representativo de la labor de emprender, iniciar el camino y volar. La alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, que participó también en la entrega de reconocimientos, aseguró que todos ellos son referentes cercanos a los que puede recurrir cualquier persona cuando tenga dudas de cómo emprender en esta ciudad, “un valor que queremos poner en alza hoy aquí, también su cercanía y fuerza”. “Os entregamos este regalo simbólico, para que lo tuvierais como recuerdo de Navalmoral Emprende, unas alas hechas a mano como simbología del emprendedor, de vuestros sueños, para que no os canséis nunca de volar emprendiendo”, apuntó Patricia Meana. Próximo evento de Navalmoral Emprende Será el día 3 de mayo con Emilio Duró, que nos hablará de la búsqueda de la felicidad entre las personas. Las inscripciones ya están abiertas de manera gratuita y por aforo limitado en: www.navalmoralemprende.es Organiza