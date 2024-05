"No me lo podía creer, pensé que era una broma cuando me avisó el dueño del bar, luego comprobé que llevaba 80.000 euros", asegura Isabel Tejeda este lunes por la mañana. Esta joven madre de 35 años recibió en la noche del domingo su mejor regalo: dos cupones premiados del sorteo extraordinario por el Día de la Madre de la ONCE. Para ella este premio lo terminará de celebrar el 25 de mayo, cuando su marido llegue a Badajoz tras seis meses de misión en Líbano.

San Roque amanece cubierto de millones. El Cupón del Día de la Madre ha dejado varios premios en el barrio y hoy todos buscan a los afortunados: unos son millonarios y otros se han llevado un buen pellizquito.