22.000 cacereños a la calle

Me entristece y estomaga leer TODOS los comentarios de esta noticia . Parece que sois ultras de dos equipos . No sé qué coño tiene que pasar en este país para que dejéis de pertenecer a vuestras sectas . Seguid pensando que lo mío es bueno y lo del otro malo . Hienas , que sois todos una hienas. Bajo un color o ideología os despellejáis sin piedad y disculpáis sin pudor. Os creéis lo que decís ( unos y otros ). ¿En serio estáis tan enajenados , alineados y alienados que tenéis que estar despellejando sin límites al otro y defendiendo sin límites al tuyo ?. CATETOS sin conciencia y sin capacidad de filtro. Hay momentos en los que estar callados y arrimar el hombro es la única opción . Eso no significa no tener opinión o estar de acuerdo o en contra en las gestiones y actuaciones que se están haciendo . Se llama responsabilidad y vergüenza ... pero de esto me da a mí que tenéis poca . Gracias por aportar ( no sabemos qué) en el momento más inoportuno ..... cómo si no fuéramos a tener tiempo para pedir explicaciones y depurar responsabilidades!!!. Gracias, porque sois el espejo en el que mirarnos el resto para , cuando acabe todo esto , no parecernos a vosotros .