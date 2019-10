Amigos de la Ribera piden que se declare la alerta por sequía

Los Amigos de la Ribera del Marco piden que se declare en Cáceres la alerta climática por sequía. El colectivo denuncia la escasez de agua en la ciudad y ha remitido una carta al alcalde, Luis Salaya, para pedirle medidas de actuación para combatir el futuro problema de desabastecimiento de agua potable. En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la asociación denuncia que «el pantano del Guadiloba está a menos de la mitad de su capacidad» y que « el trasvase del Almonte, afectado por la cola del pantano de Alcántara, se encuentra realmente bajo, en el límite de los 194 metros de cota». En ese sentido, resuelven que «si no llueve pronto», la ciudad «tendrá un grave problema de abastecimiento» en breve.

En esa línea, piden al consistorio que tome medidas excepciones a la espera de las lluvias. En el documento, plantean acciones inmediatas como hacer campaña en redes sociales, promulgar un bando municipal sobre el ahorro de agua y pedir que no se desembalse agua del pantano de Alcántara mientras no llueva y que no se realicen trasvases de la cuenca alta del río Tajo a otras cuencas.

TRANSPARENCIA EN LAS CIFRAS // Reclaman también los Amigos de la Ribera del Marco entre sus peticiones que a nivel municipal se ofrezca transparencia en cuanto a las cifras de consumo real de agua en Cáceres por habitante y piden publicar los datos de ahorro de agua este año. Por último, reclaman al ayuntamiento que se convoque la mesa del agua y plantean premiar el ahorro «antes de llegar a cualquier situación de cortes de agua.

Tal y como publicó este diario a mediados de septiembre, la capital se encontraba a un paso de entrar en situación de prealerta por sequía debido a la bajada de los embalses de Guadiloba y Alcántara, que marcó en septiembre uno de los niveles más bajos de los últimos años.