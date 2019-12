Amores muestra su disposición a hablar de los presupuestos

Trece votos son los que necesita Luis Salaya para sacar adelante los presupuestos del ayuntamiento de 2020. Tiene nueve, los de los concejales socialistas del gobierno local, y necesita cuatro más. El camino más recto es apoyarse en los tres votos de Unidas Podemos, o de Ciudadanos, y buscar el voto de uno de los concejales no adscritos. Uno de ellos, Teófilo Amores, ya estaba ayer analizando los números del borrador de las cuentas y su disposición es la de sentarse tanto con el gobierno como con los grupos de la oposición para que el ayuntamiento tenga presupuesto en 2020. «El ayuntamiento no puede prorrogar otra vez los presupuestos, se necesita un presupuesto nuevo que no ate las manos a la corporación», aseveró ayer Amores.

De momento solo se ha presentado el borrador de las cuentas, lo hicieron el alcalde y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, el pasado miércoles, y se ha abierto el plazo para la presentación de propuestas a los presupuestos participativos. Hoy están convocados tres de los consejos de distrito. Pero será cuando las cuentas pasen por la comisión informativa de Economía cuando se sabrá si los presupustos de 2020 pueden salir adelante. Aún no hay cerrada una fecha. La reunión que está convocada para el jueves es solo para la constitución de la nueva comisión de diecisiete miembros.

La disposición de Amores, cuyo voto podría ser decisivo porque puede ser el número trece, a negociar los presupuestos no supone una carta en blanco. El concejal echaba ayer en falta en las cuentas inversiones que «faciliten la implantación de empresas» que «debe ser prioritario» y un incremento de la partida destinada a Turismo, además consideró ayer que el consorcio Cáceres Ciudad Histórica necesita una aportación solo del ayuntamiento de 1,5 millones de euros.

Unidas Podemos, que cuenta con tres concejales en el pleno de la corporación y cuyo apoyo al presupuesto puede ser determinante, celebró ayer por la tarde una asamblea en la que se iban a abordar las enmiendas a presentar tanto a los presupuestos municipales como a los autonómicos. El ayuntamiento no ha contado con presupuesto en 2019, en el que se ha trabajado con las cuentas de 2018 con las modificaciones que se han hecho a lo largo del año para incorporar gastos no prorrogables. La propuesta de presupuesto para 2020 es de 68,3 millones de euros.