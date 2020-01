Aparatoso accidente de un camión en Cáceres

Un camión ha protagonizado un aparatoso accidente en la avenida Ruta de la Plata de Cáceres.

Al parecer, se trata de un vehículo que trabaja en la obra que se está llevando a cabo junto al Hotel Extremadura.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que un fallo en los frenos ha provocado que el camión bajara toda la calle y atravesara la calzada de la avenida hasta chocar con un turismo, que ha quedado totalmente destrozado.

Afortunadamente el vehículo se encontraba vacío en el momento del accidente y no ha habido que lamentar daños personales. Tampoco pasaba por la avenida en ese momento ningún vehículo, a pesar de que se trata de una calle muy concurrida en Cáceres. Sí había, no obstante bastantes peatones, aunque el camión no llegó a entrar en la acera porque el vehículo contra el que ha chocado lo retuvo.

El accidente ha provocado alarma entre las personas que se encontraban en ese momento en la calle. El camión ya ha sido retirado del lugar y en estos momentos una grúa se encarga del coche afectado.