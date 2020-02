Budistas visitan terrenos y anuncian que Birmania pagará el templo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Frase del figura: “El asesinato de aquellos que no son budistas podría justificarse porque no eran humanos completos". , o de hecho los humanos en absoluto ". Así que ya sabéis, cacereñitos cristianos, no sois humanos en absoluto, se os puede asesinar igual que a los rohingyas. Meter una secta de genocidas es lo que Cáceres estaba necesitando desde la mina de litio. ¿Es que nadie tiene un móvil con internet y wikipedia?