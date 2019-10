El Cacereño se queda sin la subvención del ayuntamiento

El Cacereño se ha quedado sin la subvención del ayuntamiento. Es la primera vez en muchos años que se da esta circunstancia y coincide con que este año no han sido ayudas nominativas, sino en libre concurrencia.

El portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, ha informado esta mañana del acuerdo de la Comisión de Valoración para la resolución del reparto de ayudas a los equipos de élite. En la relación que leyó no estaba el Cacereño. Licerán ha explicado que una vez finalizado el plazo se pidió al club la subsanación de deficiencias que había en su petición, no se han subsanado y "no se ha podido valorar su propuesta", ha explicado el portavoz.

El reparto acordado es el siguiente: Club Cáceres Ciudad de Baloncesto (100.000 euros), Al-Qázeres de Baloncesto (90.000 euros), Club de Fútbol Femenino Cáceres (20.000 euros), Asociación Deportiva Cáceres Voleibol (35.000 euros), Club Deportivo Diocesano (35.000 euros), Car-Cáceres (30.000 euros) y la Asociación Deportiva Universidad de Extremadura de Fútbol-Sala (10.000 euros).