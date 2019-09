Cáceres, la ciudad que no supo hacer caja de Juego de Tronos

Lo del turismo en Cáceres es de traca. Según se nos vende es una «ciudad turística» pero es una ciudad aislada del mundo, que carece de transporte público y solo accesible en coche y que, además no tiene aparcamientos. Y la única monetización Emilio Rey «el Pato». No hay forma de gastarse un euro que no sea ahí. Supongo que toda la economía de la ciudad y sus impuestos dependen de lo que paga El Pato. ¿A que no? Lo único turistico de verdad es el Pato.