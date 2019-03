Cáceres, lista para recibir a Letizia

Cáceres ya está lista para el acto de proclamación del Premio Social de la Fundación Princesa de Girona 2019 bajo la presidencia de la Reina Letizia, en la que será la segunda visita oficial de Su Majestad a la ciudad (ya estuvo en octubre de 2015 inaugurando el curso de Formación Profesional en el Instituto Javier García Téllez y previamente, como Princesa de Asturias, lo hizo en julio de 2013 con motivo del encuentro mundial del Instituto Cervantes).

Con una probabilidad de lluvia del 85%, la Reina llegará a las 11.30 al Complejo Cultural San Francisco, lugar donde se desarrollará el acto. Estará acompañada de las máximas autoridades de la región y la ciudad (el presidente Guillermo Fernández Vara y la alcaldesa, Elena Nevado, entre ellas), y frente a una representación significativa de empresarios, entidades, asociaciones de ámbito social y tercer sector, pero sobre todo con los jóvenes como protagonistas. Unos jóvenes que desde las nueve de la mañana tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades y poner a prueba su talento en el mismo centro, de la mano del emprendedor en serie Xavier Verdaguer, quien propone un taller de innovación único, trepidante y disruptivo que cuenta ya con 200 inscritos, que trabajarán en equipo para el éxito común.

Además, hoy los ocho jóvenes reconocidos desde 2011 con el Premio Social de la Fundación Princesa de Girona se reunirán con motivo de la proclamación del premio de este año, que coincide con la celebración del décimo aniversario de la entidad.

Los premiados en ediciones anteriores, que llegaron ayer a Cáceres, son Pere Barri Soldevila, doctor y Premio 2011, Edgar Vinyals Rojas, emprendedor social y Premio 2012, Felipe Campos Rubio, director de la Asociación Educativa Ítaca y Premio 2013, Mohamed El Amrani, emprendedor social y Premio 2014, Héctor Colunga Cabaleiro, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015, Luz Rello Sánchez, lingüista fundadora de Change Dyslexia y Premio 2016, Míriam Reyes Oliva, arquitecta y fundadora de la oenegé Aprendices visuales y Premio 2017, y Arancha Martínez Fernández, impulsora de la onegé It will be y Premio 2018. Todos ellos participarán como ‘coach’ en el reto emprendedor con 200 jóvenes extremeños que desarrollará la Fundación en el Complejo Cultural San Francisco y al acto posterior de proclamación del Premio Social de este año en presencia de Su Majestad la Reina.

Héctor Colunga formará parte del jurado de expertos que decidirán hoy en Cáceres el Premio Social 2019, junto a Joaquín Alcalde (director de la onegé CivesMundi), Roser Batlle (pedagoga y emprendedora social), Antoni Bruel (coordinador general de Cruz Roja en España), Consuelo Crespo (expresidenta de Unicef España), José Moncada (fundador de la Bolsa Social), Sebastián Mora (profesor de universidad), el padre Ángel (presidente de la onegé Mensajeros de la Paz) y Maravillas Rojo (presidenta de Abacus). Estarán reunidos desde las diez de la mañana y el fallo se conocerá sobre la una de la tarde.

La Fundación Princesa de Girona es una fundación privada que aspira a ser un referente a nivel estatal en el apoyo a los jóvenes en su desarrollo profesional y personal, poniendo un interés especial en la detección de jóvenes con talento que sirvan de referentes contemporáneos a otros jóvenes, el lanzamiento de programas para la mejora de la empleabilidad (‘Rescatadores de talento’) y la innovación educativa en la formación de formadores (‘Educar el talento emprendedor’). En el 2018, la Fundación Princesa de Girona destinó 2,8 millones de euros a programas en beneficio de los jóvenes.