Una ceremonia en Valencia el día 8 bendecirá al Buda cacereño

Pues nada Alcalde, a vestirse de guapo y a organizar otra excursión para Valencia de finde, y tras la bendición papal da que no se cierren más empresas en Cáceres, que no se pierda población de la ciudad, etc y etc, y como corresponde a un gran Alcalde, le regala a la fundación los jabalíes que llevan destrozando los parques de nuestra ciudad.