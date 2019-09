El coste de ampliar el parque del Príncipe puede aumentar un 9%

El coste de la ampliación del parque del Príncipe se enfrenta a un incremento de 334.534 euros, según la estimación realizada por la adjudicataria en el modificado que presentó al ayuntamiento. El gobierno municipal todavía no ha tomado una decisión sobre si lo acepta o no, se han pedido más informes, según aseguró ayer el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán. La adjudicataria afirmó que estos cambios en la ejecución de los trabajos no iban a alterar los plazos de las obras, aunque el proyecto modificado se presentó en mayo y todavía no se ha aceptado.

La ampliación del parque del Príncipe se adjudicó en junio de 2018 a la unión temporal formada por las empresas Construcciones Sevilla Nevado-Sebastián Sevilla-José Carmona e Hijos por un importe de 3.896.666 euros. Los 334.534 euros del modificado suponen un incremento del 8,59%, con lo que el coste ascendería a 4.231.200 euros. La adjudicataria lo justifica por errores u omisiones en el proyecto original. Estos cambios afectan a siete apartados de la ejecución de las obras.

El capítulo en el que más sube el gasto es en el de la construcción de muros y cerramientos con un aumento que se cuantifica en 91.663 euros. Una de las deficiencias que justifican la modificación es que en el proyecto inicial se incluye una partida sobre el coste del metro cuadrado del encofrado metálico en muros a una cara cuando es necesario que se cuantifique a dos al ser un muro visto por ambos lados. En el apartado referido a la pavimentación se cifra la variación en 79.491 euros, es el segundo en coste, y se justifica entre otras razones porque la solución propuesta en la documentación del concurso para la pavimentación de caminos no es la idónea a causa de los resultados conocidos por el ayuntamiento en obras similares y por situaciones que se han producido con posterioridad a redactar el proyecto de la ampliación del parque, que es de 2015. En uno de los cambios que afecta a la red de riego se explica el mismo porque no está prevista la red que tiene que abastecer las fuentes del parque.

La ampliación del parque del Príncipe es la principal inversión que acomete el ayuntamiento. Su importe superará los cinco millones si se aprueba el modificado (a la obra adjudicada se suma una variante por valor de un millón). El servicio de Parques y Jardines emitió un informe favorable al modificado propuesto por la dirección facultativa de la obra. En un primer informe, el servicio de Intervención no realizó la fiscalización del expediente de modificación por no estar completo, aunque entonces ya advirtió de que en el presupuesto de este ejercicio, se está con la prórroga de las cuentas de 2018, no hay crédito suficiente para atender el coste de la modificación. Licerán apuntó ayer que si el modificado se aprueba se tendrá que incluir en los presupuestos de 2020.